IBM 现已与 Breakwater Solutions 建立新的合作伙伴关系，并将 IBM StoredIQ Suite 转移到对方的产品组合中。请在此处了解有关此合作伙伴关系的更多信息。
IBM® StoredIQ Suite 可帮助您解决数据发现、记录管理、合规活动、存储优化和数据迁移计划所面临的挑战。通过提供深入的就地非结构化数据评估，该软件可让组织充分了解数据，从而做出更明智的业务决策。IBM StoredIQ for Legal 提供了一种有组织的系统性方法，它可为法律利益相关者简化电子取证 (eDiscovery)。借助与 StoredIQ Suite 捆绑在一起的 IBM StoredIQ Policy，自动执行策略。
通过就地数据管理，组织可发现、识别非结构化数据并对其采取行动，而无需将其移至存储库或专业应用程序。
StoredIQ 提供强大的搜索功能，它旨在加速了解大量非结构化内容。
对大量企业数据进行简化、详尽的分析。就地分析和管理数据，从而减少通常与在不同位置之间移动数据相关的影响。
为您的企业提供切实可行的情报，以便支持多种策略操作，例如复制、删除、移动、复制、保留或导出。
就地数据管理功能有助于加强您在纠正监管与公司政策违规行为方面的力度。
StoredIQ 以 GDPR 为重点的一系列分析可提供高级搜索功能，它们专用于发现受 GDPR 约束且针对特定国家/地区的个人数据和非结构化数据。
当您根据业务价值制定策略来识别、划分和管理企业信息时，使用 IBM StoredIQ Policy 可帮助降低风险和成本。更深入、全面地了解您的企业非结构化数据。在尝试满足您业务与监管要求、合规执行、数据保留以及有效响应审计请求时，获取所需的必要支持。
IBM StoredIQ for Legal 提供一个平台，它旨在为利益相关者简化 eDiscovery 流程。提高托管人身份识别、合法保留通知以及 eDiscovery 收集和保存方面的效率和透明度。
StoredIQ Insights 提供更快的搜索结果和基于分面的分析，从而更有效地修复非结构化数据。它提供一个现代化 UI，且支持关键术语突出显示、交互式标记和采样支持。文档预览功能则可提高产品可用性。
StoredIQ Suite 附带名为认知数据评估 (CDA) 的功能，它可用于文档分类。CDA 采用主动机器学习方法，用户可通过它查看并标记敏感数据以训练数据模型，然后推荐最有价值的文档以便查看。这有助于为数据发现和数据隐私计划节省大量时间。
使用 IBM eDiscovery Identification and Collection 深入了解企业数据。降低成本，并减少 eDiscovery 响应通常所需耗费的时间和工作量。通过仅关注特定案例最相关的信息来减少发送的非结构化数据量。您还可创建有利于取证的收集活动。
提供特有的就地数据管理解决方案，帮助组织发现、识别非结构化数据并对其采取行动，而无需将其移至其他存储库或专业应用程序。强大的搜索功能有助于加速了解大量非结构化内容。高效地简化对大量企业数据的分析。就地分析和管理数据，从而减少通常与在不同位置之间移动数据相关的影响。
通过 IBM Information Governance Catalog 与 IBM StoredIQ 的集成，管理非结构化数据的发现和分类。此外，还可同步数据并确定将哪些非结构化 StoredIQ 数据对象发布到 Information Governance Catalog。该统一数据治理方法可帮助组织找到所需数据，并快速评估其质量。