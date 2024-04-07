IBM® StoredIQ Suite 可帮助您解决数据发现、记录管理、合规活动、存储优化和数据迁移计划所面临的挑战。通过提供深入的就地非结构化数据评估，该软件可让组织充分了解数据，从而做出更明智的业务决策。IBM StoredIQ for Legal 提供了一种有组织的系统性方法，它可为法律利益相关者简化电子取证 (eDiscovery)。借助与 StoredIQ Suite 捆绑在一起的 IBM StoredIQ Policy，自动执行策略。