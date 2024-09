减少法律和 IT 部门工作量,增强可靠性和控制。界定并传达保存和取证说明。自动跟踪和记录活动,并对律师和相应 IT 人员保持透明。与 IT 一起为不同的来源预定义条件,以便法律部门填补 IT 部门的空白,并且 IT 部门可以扩展满足数据请求所需的数据源详细信息。每个人可以通过状态指示器了解责任和后续步骤。