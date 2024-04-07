主页 业务自动化 StoredIQ Suite StoredIQ for Legal IBM StoredIQ for Legal
简化法律和 IT 利益相关者的电子取证流程
带蓝色和紫色圆圈的黑色背景
IBM 与 Breakwater Solutions

IBM 与 Breakwater Solutions 建立了新的合作伙伴关系，我们将 IBM StoredIQ for Legal 转移到他们的产品组合中。请在此处了解有关该合作伙伴关系的更多信息。

 了解更多信息
通过企业诉讼管理改进电子取证

IBM StoredIQ® for Legal 提供强大的电子取证流程管理，包括保全通知、识别、保存和取证。法律团队可以使用一个界面管理所有数据保存和取证要求。该解决方案在整个流程中整合了自动化、分析和洞察力以帮助提高效率，同时降低与电子取证事件相关的复杂性、成本和风险。StoredIQ for Legal 可以部署在本地，也可以部署在云上。
优势 可重复使用、经得起推敲的流程

按案件维护一份准确的法律义务清单。该流程包括涉及的个人、信息范围、是完全还是部分履行了职责以及履行方式。

 通知托管人，跟踪确认

发送保全通知，跟踪响应并自动跟进和上报以推动合规性。以电子方式预先询问托管人，以缩小取证和审查的数据范围。

 管理法律部门和 IT 部门的数据请求

在需要保存或取证的内容、地点和时间方面协调法律部门和 IT 部门。使用可定制的表单和履行工作流程，及时就要求和状态达成一致的意见。

 就地分析数据以快速获得洞察分析成果

在取证之前，就地分析数据并根据洞察分析成果采取行动。自动从超过 75 个数据源获取法律证据。
功能
提供系统性且经得起推敲的电子取证方法

降低成本，并减少以往管理电子取证流程所需的时间和工作量。轻松通知、提醒和确认员工、经理和 IT 人员的职责以防止破坏，并自动捕获尽职和平权行为记录。仅针对特定案例的最相关信息以减少非结构化数据量。进行取证合理且经得起推敲的证据采集。
快速可靠地识别保全范围内的人员

列出员工名单，明确且可靠地界定义务范围。根据托管人信息或参与事项确定托管人。可以搜索组织结构图，选择一个或多个部门，并自动生成员工列表。导入托管人名单，以管理大量托管人。也可以选择和取消选择以细化范围。随着时间的推移，添加或删除托管人并保留完整的审计跟踪。
创建保全通知，跟进和上报

轻松通知、提醒和确认员工、经理和 IT 人员的职责以防止破坏，并自动捕获尽职和平权行为记录。通过自动响应跟踪进行确认有助于降低风险和工作量。通过模板创建通知，并仅需添加事项特定的元素。轻松发送给律师以进行审查。以电子方式预先询问托管人并缩小取证和审查的数据范围，从而更有效地发挥外聘律师的作用。
在取证要求和状态方面协调法律部门和 IT 部门

减少法律和 IT 部门工作量，增强可靠性和控制。界定并传达保存和取证说明。自动跟踪和记录活动，并对律师和相应 IT 人员保持透明。与 IT 一起为不同的来源预定义条件，以便法律部门填补 IT 部门的空白，并且 IT 部门可以扩展满足数据请求所需的数据源详细信息。每个人可以通过状态指示器了解责任和后续步骤。
就地分析数据，获得洞察分析成果并采取行动

自动执行从超过 75 个数据源获取法律证据的流程。使用强大的搜索功能加快对大量非结构化内容的理解。进行取证合理且经过全面审核的取证和导出。就地分析和管理数据以提高用户工作效率。
轻松监控不同事项的所有发现结果

更精确省力地监控、管理和降低风险。确定需要关注的异常情况。跟踪行动并生成报告。
相关产品 IBM StoredIQ Suite

自动在非结构化数据中执行策略，并在根据这些数据采取行动时做出更明智的业务决策。

 IBM OpenPages® Data Privacy Management

使用在任何云上运行的 AI 驱动、高度可扩展的治理、风险与合规 (GRC) 解决方案管理风险。

IBM Knowledge Catalog

在动态数据访问策略和实施的支持下，通过智能协作编目激活 AI 和分析数据。

 了解有关数据治理的更多信息
访问 Breakwater Solutions 以了解更多信息
了解更多信息