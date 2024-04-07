IBM StoredIQ® for Legal 提供强大的电子取证流程管理，包括保全通知、识别、保存和取证。法律团队可以使用一个界面管理所有数据保存和取证要求。该解决方案在整个流程中整合了自动化、分析和洞察力以帮助提高效率，同时降低与电子取证事件相关的复杂性、成本和风险。StoredIQ for Legal 可以部署在本地，也可以部署在云上。