IBM 与 Breakwater Solutions 建立了新的合作伙伴关系，我们将 IBM StoredIQ for Legal 转移到他们的产品组合中。请在此处了解有关该合作伙伴关系的更多信息。
IBM StoredIQ® for Legal 提供强大的电子取证流程管理，包括保全通知、识别、保存和取证。法律团队可以使用一个界面管理所有数据保存和取证要求。该解决方案在整个流程中整合了自动化、分析和洞察力以帮助提高效率，同时降低与电子取证事件相关的复杂性、成本和风险。StoredIQ for Legal 可以部署在本地，也可以部署在云上。
按案件维护一份准确的法律义务清单。该流程包括涉及的个人、信息范围、是完全还是部分履行了职责以及履行方式。
发送保全通知，跟踪响应并自动跟进和上报以推动合规性。以电子方式预先询问托管人，以缩小取证和审查的数据范围。
在需要保存或取证的内容、地点和时间方面协调法律部门和 IT 部门。使用可定制的表单和履行工作流程，及时就要求和状态达成一致的意见。
在取证之前，就地分析数据并根据洞察分析成果采取行动。自动从超过 75 个数据源获取法律证据。
降低成本，并减少以往管理电子取证流程所需的时间和工作量。轻松通知、提醒和确认员工、经理和 IT 人员的职责以防止破坏，并自动捕获尽职和平权行为记录。仅针对特定案例的最相关信息以减少非结构化数据量。进行取证合理且经得起推敲的证据采集。
列出员工名单，明确且可靠地界定义务范围。根据托管人信息或参与事项确定托管人。可以搜索组织结构图，选择一个或多个部门，并自动生成员工列表。导入托管人名单，以管理大量托管人。也可以选择和取消选择以细化范围。随着时间的推移，添加或删除托管人并保留完整的审计跟踪。
轻松通知、提醒和确认员工、经理和 IT 人员的职责以防止破坏，并自动捕获尽职和平权行为记录。通过自动响应跟踪进行确认有助于降低风险和工作量。通过模板创建通知，并仅需添加事项特定的元素。轻松发送给律师以进行审查。以电子方式预先询问托管人并缩小取证和审查的数据范围，从而更有效地发挥外聘律师的作用。
减少法律和 IT 部门工作量，增强可靠性和控制。界定并传达保存和取证说明。自动跟踪和记录活动，并对律师和相应 IT 人员保持透明。与 IT 一起为不同的来源预定义条件，以便法律部门填补 IT 部门的空白，并且 IT 部门可以扩展满足数据请求所需的数据源详细信息。每个人可以通过状态指示器了解责任和后续步骤。
自动执行从超过 75 个数据源获取法律证据的流程。使用强大的搜索功能加快对大量非结构化内容的理解。进行取证合理且经过全面审核的取证和导出。就地分析和管理数据以提高用户工作效率。
更精确省力地监控、管理和降低风险。确定需要关注的异常情况。跟踪行动并生成报告。