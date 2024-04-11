96 个 SFP+ 端口，能够以 4/8/10/16/32 Gbps 光纤通道自动感应速度运行；8 个 QSFP 端口，能够以 4×32 / 4×16 / 4×8 / 4×4 Gbps 光纤通道速度运行。提供 48 个端口的基本配置、两个 24 端口 SFP+ PoD 和一个 32 端口 QSFPPoD。该交换机共有八个 32 Gbps QSPF 端口。因此，用户可以从 48 个端口增加到 128 个端口。使用 Fabric OS (FOS) v8.2.0 或更高版本，支持 SFP+ 端口上的 F/E/EX_Port 和 D_Port 类型，以及 QSFP 端口上的 F/E/EX_Port 和 D_Port 类型。