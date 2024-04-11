IBM® Storage Networking SAN128B-6 是下一代高速交换机，专为在大规模存储网络中实现灵活集成而设计。支持 NVMe 的 SAN128B-6 可有效利用当今的闪存存储，并提供先进的安全性、自动化和编排功能，从而简化从虚拟机实例化、工作负载平衡到流量监控等操作。SAN128B-6 提供一组可扩展的可用 b 型第 6 代光纤通道端口，可实现极高的可扩展性和高级控制功能，以简化管理。
借助高密度 128 端口 32 Gbps b 型第 6 代光纤通道交换机，适应存储增长和严苛的工作负载。
采用 NVM Express (NVMe) 的高级监控，优化性能并增强可靠性。
可以集成那些支持 NVMe 的解决方案，无需淘汰和更换。
简化大规模环境的端到端管理，并通过自动化重复任务来加速运营。
通过集成网络传感器对存储输入/输出 (I/O) 运行状况和性能提供主动、实时的监控和警报。
启用存储结构中的虚拟机 (VM) 可见性，以监控和优化性能并识别异常情况。
SAN128B-6 在 2U 机箱中提供 128 个光纤通道端口，增强可扩展性和空间利用率。设计紧凑，提供 96 个 32 Gbps 增强型小型可插拔 (SFP+) 端口和 8 个 4×32 Gbps Q-Flex 端口，帮助数据中心使用更少的交换机提供更多连接。SAN128B-6 主打灵活性和高密度，提供经济实惠、按使用增量付费的可扩展性，可通过按需端口 (PoD) 将端口从 48 个扩展到 128 个。
IT 组织花费大量时间执行库存报告等日常管理任务。自动化可以帮助 IT 组织显著提高效率并降低操作失误风险。IBM 将代表性状态传输 (RESTful) API 直接集成到自己的交换机和管理产品，通过 b 型存储网络系列提供广泛选择，支持所有 SAN 管理解决方案。
SAN128B-6 采用 Fabric Vision 技术，提供突破性硬件和软件解决方案，有助于简化监控、提高运行稳定性并降低成本。Fabric Vision 技术包括 IO Insight 和 VM Insight，增强对 SCSI 和 NVMe 流量的可视性，有助于管理员快速识别和分析问题。
IBM Network Advisor 简化了 b 型第 6 代光纤通道管理，并帮助组织主动诊断和解决问题，以最大限度地延长正常运行时间、提高运营效率并降低成本。向导型界面允许将结构、交换机和端口作为组进行管理，从而大大减少了部署和配置时间。可定制的仪表板显示开箱即用的性能和运行状况指标，包括使用 Fabric Vision 技术捕获的所有数据。
小型可插拔设备 （SFP
21.31 千克（47.00 磅），包括两个电源现场可更换单元 (FRU) 和三个不带收发器的风扇 FRU。
一年；客户可更换单元 (CRU) 和 9x5 下一工作日现场响应；保修服务升级。
4/8/10/16/32 Gbps 端口速度，支持 128 Gbps 速度；10 Gbps 可选可编程为固定端口速度。通过 FOS v8.2.0 或更高版本，自动感应 QSFP 端口上的 4×32 / 4×16 / 4×8 /4×4 Gbps 速度
96 个 SFP+ 端口，能够以 4/8/10/16/32 Gbps 光纤通道自动感应速度运行；8 个 QSFP 端口，能够以 4×32 / 4×16 / 4×8 / 4×4 Gbps 光纤通道速度运行。提供 48 个端口的基本配置、两个 24 端口 SFP+ PoD 和一个 32 端口 QSFPPoD。该交换机共有八个 32 Gbps QSPF 端口。因此，用户可以从 48 个端口增加到 128 个端口。使用 Fabric OS (FOS) v8.2.0 或更高版本，支持 SFP+ 端口上的 F/E/EX_Port 和 D_Port 类型，以及 QSFP 端口上的 F/E/EX_Port 和 D_Port 类型。
请参阅 IBM Storage Networking SAN128B-6 红皮书产品指南，了解最新的可选功能。