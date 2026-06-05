IBM Fusion 为您提供所需的灵活性和自主性，让您能够按照自己的节奏，逐步、渐进地过渡到具有混合原生架构的智能应用程序数据平台。
摆脱旧版虚拟机供应商的供应商锁定和许可限制，转向现代环境，无需使用虚拟机管理程序，即可在单一平台上编排和自动执行各种工作负载。
一站式 OpenShift 原生容器化，将虚拟机和容器统一在一个控制平面下，获得企业级统一存储、流畅编排和智能自动化。
使用 IBM Fusion 和 watsonx.data 部署和扩展湖仓一体和分析工作负载。统一旧版数据孤岛，加快对海量数据集的查询，并实现混合云可移植性。
从一开始就提升生产力和运营效率，内置次日自动化和自助服务，将现有环境现代化。
通过将基础设施、数据服务和应用程序运行时整合到单一一站式平台，降低运营复杂性和 TCO。
利用内置的弹性、安全控制和治理护栏措施（这些已标准化、自动化并默认强制执行），您可以充满信心地进行操作。
支持企业规模化发展，采用弹性架构，能够自信地处理超过 10,000 个工作负载。
通过并行运行虚拟机和容器，以及从虚拟机到 Kubernetes 的可信路径，提供云原生基础。
统一混合环境中的结构化与非结构化数据，优化价格与性能，同时规模化地执行一致的治理。
通过在 Fusion 基础上添加数据、集成和自动化功能，实现渐进式现代化，而无需预先重新平台化。
在一个现代化平台上运行和保护资产管理应用程序，旨在实现可用性、自动化和运营连续性。
集中密钥管理，在混合存储和 Kubernetes 上实施一致的静态加密，支持 AI 和分析规模化。
启用事件驱动的管道，以实现跨应用程序、分析和 AI 工作流的实时数据移动和准备。