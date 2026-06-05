利用 IBM Fusion 实现应用程序现代化

Fusion 作为生产力战略

在 Red Hat OpenShift 平台上编排和自动化虚拟机、容器和 AI 工作负载。

IBM Fusion 为您提供所需的灵活性和自主性，让您能够按照自己的节奏，逐步、渐进地过渡到具有混合原生架构的智能应用程序数据平台。

获取详细信息：Fusion 的产品简介展示了如何将数据转化为优势
一个智能应用程序数据平台。许多工作负载。没有孤岛。
渐变玻璃和立方体
按照自己的节奏重新托管、重新平台化、重构虚拟机。

摆脱旧版虚拟机供应商的供应商锁定和许可限制，转向现代环境，无需使用虚拟机管理程序，即可在单一平台上编排和自动执行各种工作负载。

 超越以虚拟机为中心的局限性
带有渐变色的透明玻璃
通过智能自动化实现应用程序现代化。

一站式 OpenShift 原生容器化，将虚拟机和容器统一在一个控制平面下，获得企业级统一存储、流畅编排和智能自动化。

 揭示最快的容器化路径
带有渐变色的透明玻璃
访问所有数据以供分析。

使用 IBM Fusion 和 watsonx.data 部署和扩展湖仓一体和分析工作负载。统一旧版数据孤岛，加快对海量数据集的查询，并实现混合云可移植性。

 探索 Fusion 在湖仓一体中的力量

按照自己的节奏实施现代化改造。加速实现成果。

蓝色玻璃透明立方体内有白色透明玻璃立方体
从第 1 天就开始现代化。

从一开始就提升生产力和运营效率，内置次日自动化和自助服务，将现有环境现代化。

 开始现代化改造
蓝绿色、蓝色、绿色和紫色的 3D 玻璃立方体
简化运营并降低 TCO。

通过将基础设施、数据服务和应用程序运行时整合到单一一站式平台，降低运营复杂性和 TCO。

 计算总拥有成本
抽象蓝色立方体
通过设计嵌入弹性和安全性。

利用内置的弹性、安全控制和治理护栏措施（这些已标准化、自动化并默认强制执行），您可以充满信心地进行操作。

 查看内置保护
蓝绿色、蓝色、紫色 3D 玻璃立方体、平台
随着工作负载的发展逐步扩展。

支持企业规模化发展，采用弹性架构，能够自信地处理超过 10,000 个工作负载。

 深入了解我们的扩展方式

在整个生态系统中使用 Fusion 实现更多功能。

OpenShift 应用程序图标
Fusion + Red Hat OpenShift

通过并行运行虚拟机和容器，以及从虚拟机到 Kubernetes 的可信路径，提供云原生基础。

 了解更多
ibm_watsonx
Fusion + IBM® watsonx.data

统一混合环境中的结构化与非结构化数据，优化价格与性能，同时规模化地执行一致的治理。

 深入了解
Data Lever 摘要
Fusion + IBM® Cloud Paks

通过在 Fusion 基础上添加数据、集成和自动化功能，实现渐进式现代化，而无需预先重新平台化。

 深入了解解决方案
Maximo Application Suite 远程监控
Fusion + IBM® Maximo

在一个现代化平台上运行和保护资产管理应用程序，旨在实现可用性、自动化和运营连续性。

 阅读用例
HashiCorp Vault 徽标
Fusion + HashiCorp Vault

集中密钥管理，在混合存储和 Kubernetes 上实施一致的静态加密，支持 AI 和分析规模化。

 了解集成
Confluent 徽标
Fusion + Confluent Kafka

启用事件驱动的管道，以实现跨应用程序、分析和 AI 工作流的实时数据移动和准备。

 了解其工作原理

深入了解资源以加快应用程序的现代化之旅。

整合并优化虚拟机，实现弹性云原生性能。 以敏捷和可控的方式将应用程序迁移到容器化环境。 探索这一切。浏览完整的 Fusion 资源库。
采取后续步骤

了解如何利用 IBM Fusion 的企业级数据存储和保护服务。