在当今的数字化环境中，虚拟机 (VM) 对于资源优化、成本效率和操作灵活性至关重要。然而，由于存在大量威胁，这些威胁可能会扰乱重要业务并导致经济损失，因此它们的重要性更加突出。IBM Storage Defender 可帮助组织有效解决包括 VMware、Nutanix Acropolis、Microsoft Hyper-V 和 Red Hat Virtualization 在内的一系列虚拟机管理程序的这些风险，并通过以下主要优势在各种 VM 环境中实现无缝集成：

利用尖端的 AI 驱动威胁检测技术，自信地应对 VM 上的复杂网络攻击。

立即恢复数百个 VM，最大程度地减少停机时间，并在中断后快速恢复基本运行。

在隔离的净室中还原 VM，以便在恢复前进行彻底分析，帮助确保安全地重建生产运营。

利用远程复制功能，在任何站点恢复单个 VM 到整个数据中心，无论灾难规模有多大，都能保持业务平稳运行。

利用这些功能，组织可以有效应对日益复杂的网络攻击，同时保持其重要 VM 的运行连续性。