在当今的数字化环境中，虚拟机 (VM) 对于资源优化、成本效率和操作灵活性至关重要。然而，由于存在大量威胁，这些威胁可能会扰乱重要业务并导致经济损失，因此它们的重要性更加突出。IBM Storage Defender 可帮助组织有效解决包括 VMware、Nutanix Acropolis、Microsoft Hyper-V 和 Red Hat Virtualization 在内的一系列虚拟机管理程序的这些风险，并通过以下主要优势在各种 VM 环境中实现无缝集成：
利用这些功能，组织可以有效应对日益复杂的网络攻击，同时保持其重要 VM 的运行连续性。
保护并安全恢复数据
预约 Storage Defender 专家的实时演示
在当今充满风险的数字环境中，实现业务连续性对组织的成功至关重要。勒索软件、人为错误、自然灾害和其他威胁使得数据弹性成为重中之重。主要挑战是在保护数据隐私和机密性的同时快速安全地恢复运行。IBM Storage Defender 和 IBM Storage FlashSystem 提供了一个集成的多层次解决方案来应对这一挑战。综合而言，这些先进的功能可在几分钟内通过以下功能快速重新启动业务运营：
通过结合这些 IBM 解决方案，组织可以提高业务连续性，保护重要数据，并保持对不断变化的数字威胁的应变能力。
简化企业数据存储的数据弹性
预约 Storage Defender 专家的实时演示
《数字运营弹性法案》(DORA) 和《网络与信息系统指令》(NIS2) 等法规对于金融组织加强网络安全和数据弹性至关重要，有助于确保信任和稳定。合规性具有挑战性，涉及新的安全框架、持续监控、定期测试以及满足信息和通信技术 (ICT) 的特定要求。不合规行为将面临严厉处罚和声誉受损的风险。IBM Storage Defender 通过以下重要功能应对这些挑战：
这些先进的功能使您的组织能够从容自信地应对合规性挑战，在保护重要资产的同时让您高枕无忧。
阅读 DORA 操作指南
预约 Storage Defender 专家的实时演示