主页 存储 Defender IBM Storage Defender
为实际用例提供真实的数据弹性。
预约免费弹性评估
服务器附近使用笔记本电脑的人的抽象图像

IBM Storage Defender 可帮助组织保护敏感数据，并在各种用例下快速恢复基本操作，从而降低中断、经济损失和声誉受损的影响。
强化虚拟机环境

在当今的数字化环境中，虚拟机 (VM) 对于资源优化、成本效率和操作灵活性至关重要。然而，由于存在大量威胁，这些威胁可能会扰乱重要业务并导致经济损失，因此它们的重要性更加突出。IBM Storage Defender 可帮助组织有效解决包括 VMware、Nutanix Acropolis、Microsoft Hyper-V 和 Red Hat Virtualization 在内的一系列虚拟机管理程序的这些风险，并通过以下主要优势在各种 VM 环境中实现无缝集成：

  • 利用尖端的 AI 驱动威胁检测技术，自信地应对 VM 上的复杂网络攻击。
  • 立即恢复数百个 VM，最大程度地减少停机时间，并在中断后快速恢复基本运行。
  • 在隔离的净室中还原 VM，以便在恢复前进行彻底分析，帮助确保安全地重建生产运营。
  • 利用远程复制功能，在任何站点恢复单个 VM 到整个数据中心，无论灾难规模有多大，都能保持业务平稳运行。

利用这些功能，组织可以有效应对日益复杂的网络攻击，同时保持其重要 VM 的运行连续性。
了解更多信息 视频

保护并安全恢复数据

 演示

预约 Storage Defender 专家的实时演示
缩短业务恢复时间

在当今充满风险的数字环境中，实现业务连续性对组织的成功至关重要。勒索软件、人为错误、自然灾害和其他威胁使得数据弹性成为重中之重。主要挑战是在保护数据隐私和机密性的同时快速安全地恢复运行。IBM Storage Defender 和 IBM Storage FlashSystem 提供了一个集成的多层次解决方案来应对这一挑战。综合而言，这些先进的功能可在几分钟内通过以下功能快速重新启动业务运营：

  • 通过将软件传感器与 FlashSystem 的内联损坏检测相结合，实现实时威胁检测并提高准确性。
  • 使用与生产环境隔离的自动、不可变备份保护敏感数据，提高对灾难事件的防护能力。
  • 通过 SAN 从 FlashSystem 恢复数据，绕过网络延迟，在几分钟内让系统重新上线，从而缩短恢复时间。
  • 在检测到潜在攻击后，主动创建不可变的快照，帮助确保数据可用于离线调查和恢复。

通过结合这些 IBM 解决方案，组织可以提高业务连续性，保护重要数据，并保持对不断变化的数字威胁的应变能力。
了解更多信息 简介

简化企业数据存储的数据弹性

 演示

预约 Storage Defender 专家的实时演示
应对法规一致性挑战

《数字运营弹性法案》(DORA) 和《网络与信息系统指令》(NIS2) 等法规对于金融组织加强网络安全和数据弹性至关重要，有助于确保信任和稳定。合规性具有挑战性，涉及新的安全框架、持续监控、定期测试以及满足信息和通信技术 (ICT) 的特定要求。不合规行为将面临严厉处罚和声誉受损的风险。IBM Storage Defender 通过以下重要功能应对这些挑战：

  • 利用自动恢复功能在几分钟内恢复重要业务，支持业务连续性要求。
  • 通过加密、不可变快照、气隙隔离、法定人数审批和复制到远程站点来保护敏感的财务数据。
  • 自动测试和验证恢复计划，帮助确保有效恢复和法规一致性要求。
  • 使用全面的报告来监控事件和影响，并实时了解您的数据弹性状况。

这些先进的功能使您的组织能够从容自信地应对合规性挑战，在保护重要资产的同时让您高枕无忧。

 
了解更多信息 报告

阅读 DORA 操作指南

 演示

预约 Storage Defender 专家的实时演示
后续步骤

了解 IBM Storage Defender 如何帮助您保护信息供应链。
更多探索方式 文档 支持 IBM® Redbooks 支持与服务 全球金融 教育与培训 社区 业务合作伙伴