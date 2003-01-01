IBM® SPSS Statistics 是一种直观的解决方案，可简化数据可视化并为统计分析提供方便。无论您是新手、经验丰富的研究人员还是商务专业人士，它直观的界面和点选功能都能让您轻松运行分析和组织数据。
从生成描述性统计数据到执行高级预测性建模，SPSS Statistics 提供了全面的测试和分析程序套件，能够帮助您获得可靠的结果、以易于理解的格式呈现这些结果并做出更明智的决策。
通过简单易用的界面简化数据准备和分析，无需编写代码。
为编码人员、非编码人员和分析人员提供可视化数据科学工具。
快速清理、转换和分析各种类型的数据集，包括调查数据、企业数据库或是从 Web 下载的数据。
使用语法来记录并自动执行分析步骤。随时重复执行分析，提高效率并最大限度减少错误。
通过分析客户调查数据，将用户角色可视化，以制定有针对性的营销策略。
使用先进的数据分析和预测模型来分析疾病模式、风险因素、公共健康趋势，并识别流行病学模式。
预测未来趋势，以便更好地规划组织战略、后勤工作和生产过程。
检测欺诈行为并最大限度降低商业风险。向政府报告结果。
分析学生成绩并比较不同的教育干预措施，以提升教学和学习成果。
监控产品质量，确定有待改进的领域，并调查变化背后的关键因素，以优化生产运营。
SPSS 29 版本提供了许多能够改善用户体验的新功能。这些更新、新功能和常规增强功能的亮点包括：
在线购买 SPSS Statistics 及所需的附加组件（按月或按年），然后立即开始分析。
提供 Base、Standard、Professional 和 Premium 软件包选项，以及定制化配置选项，面向永久许可证或 12 个月订阅许可证。
选择符合您要求的版本，并从 IBM 指定的供应商处购买，以获取最佳支持。
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