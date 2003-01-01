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借助直观的数据分析解决方案，解锁智能洞察分析。使用功能齐全的 SPSS 试用版测试此项功能，或深入了解定价选项
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轻松快速地利用数据做出决策

IBM® SPSS Statistics 是一种直观的解决方案，可简化数据可视化并为统计分析提供方便。无论您是新手、经验丰富的研究人员还是商务专业人士，它直观的界面和点选功能都能让您轻松运行分析和组织数据。

从生成描述性统计数据到执行高级预测性建模，SPSS Statistics 提供了全面的测试和分析程序套件，能够帮助您获得可靠的结果、以易于理解的格式呈现这些结果并做出更明智的决策。
通过我们的产品导览体验 SPSS Statistics 的易用性。
优势 无缝体验

通过简单易用的界面简化数据准备和分析，无需编写代码。

 简单的拖放操作

为编码人员、非编码人员和分析人员提供可视化数据科学工具。

 

 灵活的数据管理

快速清理、转换和分析各种类型的数据集，包括调查数据、企业数据库或是从 Web 下载的数据。

 可重复的自动化流程

使用语法来记录并自动执行分析步骤。随时重复执行分析，提高效率并最大限度减少错误。
您可以做什么

卓越的跨行业可用性

IBM SPSS Statistics 软件提供了传统统计软件所不具备的功能和灵活性，因此它成了世界各地众多组织的得力工具，应用领域非常广泛，例如：
用于营销分析的数据探索

通过分析客户调查数据，将用户角色可视化，以制定有针对性的营销策略。
临床数据分析和医疗保健研究

使用先进的数据分析和预测模型来分析疾病模式、风险因素、公共健康趋势，并识别流行病学模式。
预测和趋势分析

预测未来趋势，以便更好地规划组织战略、后勤工作和生产过程。
数据驱动的治理

检测欺诈行为并最大限度降低商业风险。向政府报告结果。
利用数据洞察分析来优化教育

分析学生成绩并比较不同的教育干预措施，以提升教学和学习成果。
质量控制和生产

监控产品质量，确定有待改进的领域，并调查变化背后的关键因素，以优化生产运营。

最新增强功能

SPSS 29 版本提供了许多能够改善用户体验的新功能。这些更新、新功能和常规增强功能的亮点包括：

概览选项卡 此功能提供了查看数据的全新视角。首先可以查看整个数据集，其次可以按单个变量查看。 阅读文档
百分数 SPSS 现在提供了一个界面，让用户能够选择特定的百分位数。 阅读文档
验证数据输出 在输出数据透视表中提供右键单击修改输出快捷方式，用于访问多项常用功能，如转置、对列排序、隐藏列和突出显示列中的单元格。 阅读文档
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购买方式

可选择订阅或一次性购买，并根据需要提供多种功能选项。
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提供 Base、Standard、Professional 和 Premium 软件包选项，以及定制化配置选项，面向永久许可证或 12 个月订阅许可证。

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常见问题解答

我们不断更新 IBM SPSS Statistics 产品系列，以提供所需的强大功能、多功能性和易用性，帮助您解决最棘手的分析挑战。我们发布的每个版本都会添加新的程序、功能和平台支持，以帮助用户更快速、更有效地开展工作。

我们强大的统计软件平台只需掌握很少的统计学概念，并且提供了直观的界面和一整套强大的功能，让您的组织能够快速从数据中提取切实可行的洞察分析。

最新的 SPSS 版本包含了几项新的用户体验更新，包括新的效力存续模型程序、开源扩展程序、用户界面和工作簿增强功能。

不需要。SPSS 让用户能够通过直观的用户界面准备和分析数据，而无需编写代码。
采取后续步骤

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脚注

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