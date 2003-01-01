IBM® SPSS Statistics 是一种直观的解决方案，可简化数据可视化并为统计分析提供方便。无论您是新手、经验丰富的研究人员还是商务专业人士，它直观的界面和点选功能都能让您轻松运行分析和组织数据。

从生成描述性统计数据到执行高级预测性建模，SPSS Statistics 提供了全面的测试和分析程序套件，能够帮助您获得可靠的结果、以易于理解的格式呈现这些结果并做出更明智的决策。