利用交叉制表来分析变量之间的关系，并将市场细分为可操作的类别。该技术深入了解了人口统计和偏好之间的相互作用，揭示了为细分提供信息的模式和关系，从而实现有针对性的沟通和改进的服务交付。医疗保健、零售和酒店业等行业可以从这些洞察分析中获得优点，从而优化产品和参与战略。