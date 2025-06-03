政府机构依靠 IBM® SPSS® Statistics 来改善公共服务、提高公民满意度和优化资源分配。它有助于分析复杂的数据集，提取有意义的洞察分析并制定明智的政策。从评估社会计划的影响和检测欺诈行为，到预测公共部门需求和改进执法战略，该解决方案均可提高准确性并促进问责制。通过利用 IBM SPSS Statistics，政府机构可以提高政策有效性、加强经济规划并确保透明的治理，从而为社区和公民提供可衡量的优势。
分析公共数据，为政策和计划执行基于证据的决策。通过评估政策有效性、找出差距和预测潜在结果，政府可以加强服务交付并确保将资源分配到能产生卓越影响的地方。
查明财务交易、税务合规和公共安全方面的违规行为。通过及早发现风险，各机构可以预防欺诈、改进安全措施并优化战略，从而提高公众信任度和运营效率。
确保公共资源在公共部门、公共健康、教育、基础设施和应急响应中实现有效分配。通过利用数据驱动的洞察分析，政府可以预测未来的需求，减少浪费，为公民提供更好的服务。
利用预测模型分析历史服务使用模式，预测公共服务的未来需求。通过利用回归分析等技术，政府机构可以预测哪些领域需要增加资源 – 无论是在公共健康、公共交通还是应急响应方面。它确保政府数据用于获取洞察分析、简化工作流并优化员工和基础设施的预算分配，以防止资源短缺。
运用簇分析和决策树等用户行为分析和细分技术，了解影响采用数字政府服务的因素。通过分析公民互动数据、人口统计数据和服务使用趋势，它可以帮助确定数字态势中参与的关键驱动因素和采用的障碍。这种数据驱动的方法有助于提高可访问性和实施有针对性的意识宣传活动，以促进现代化。
通过检查政府历史支出模式、经济指标和项目支出，利用时间序列分析来预测未来的预算需求。ARIMA 建模和指数平滑法等技术能够揭示季节性趋势和长期财务变化，从而确保精确的预算规划。这可确保积极主动的预算规划并减少财务不确定性。
使用逻辑回归和多元分析来评估政府政策对社区成果的有效性。通过研究政策干预措施与关键社会经济指标（例如就业率、医疗保健可及性或犯罪减少率）之间的关系，它可以量化政策影响并加强对基于证据的评估的广泛采用。