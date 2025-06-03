政府机构依靠 IBM® SPSS® Statistics 来改善公共服务、提高公民满意度和优化资源分配。它有助于分析复杂的数据集，提取有意义的洞察分析并制定明智的政策。从评估社会计划的影响和检测欺诈行为，到预测公共部门需求和改进执法战略，该解决方案均可提高准确性并促进问责制。通过利用 IBM SPSS Statistics，政府机构可以提高政策有效性、加强经济规划并确保透明的治理，从而为社区和公民提供可衡量的优势。