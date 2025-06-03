推动做出更明智的政策决策

通过数据支持的治理增强公众信任度
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一座大型白色建筑，圆顶和柱子与蓝天相映成趣。

IBM SPSS Statistics 的下一步发展 – 版本 31

了解版本 31 为何如此强大。

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政府机构依靠 IBM® SPSS® Statistics 来改善公共服务、提高公民满意度和优化资源分配。它有助于分析复杂的数据集，提取有意义的洞察分析并制定明智的政策。从评估社会计划的影响和检测欺诈行为，到预测公共部门需求和改进执法战略，该解决方案均可提高准确性并促进问责制。通过利用 IBM SPSS Statistics，政府机构可以提高政策有效性、加强经济规划并确保透明的治理，从而为社区和公民提供可衡量的优势。
优势
数据驱动的政策完善

分析公共数据，为政策和计划执行基于证据的决策。通过评估政策有效性、找出差距和预测潜在结果，政府可以加强服务交付并确保将资源分配到能产生卓越影响的地方。

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主动风险管理和欺诈检测

查明财务交易、税务合规和公共安全方面的违规行为。通过及早发现风险，各机构可以预防欺诈、改进安全措施并优化战略，从而提高公众信任度和运营效率。

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优化资源分配和成本效率

确保公共资源在公共部门、公共健康、教育、基础设施和应急响应中实现有效分配。通过利用数据驱动的洞察分析，政府可以预测未来的需求，减少浪费，为公民提供更好的服务。

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应用程序

优化资源分配 提高数字服务的采用率 准确的预算预测 评估政策影响
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