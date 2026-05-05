可自主选配应用程序与服务，在主权运维环境内加快 AI 业务与工作负载的拓展落地
合作伙伴基础设施、产品和服务的生态系统，包括计算、存储、网络和托管服务，与 IBM Sovereign Core 集成，以实现可扩展的“以设计确保主权”环境。
针对受控边界区域内的主权推理和计算密集型工作负载的 CPU/GPU 加速选项。
交付和托管服务合作伙伴，可实现主权部署、运营和区域合规的一致性。
交付和托管服务合作伙伴，可实现主权部署、运营和区域合规的一致性。
本地部署、开源的数据管理平台与分析引擎集成，实现在受控环境中安全、合规且符合主权要求的数据处理。
一个有弹性的分布式 SQL 数据库，旨在实现全球可扩展性和在主权环境中的强一致性。
硬件加速和平台选项，支持受控环境中的主权 AI 和基础设施需求。
使用同态加密的隐私增强计算可在不暴露明文数据的情况下实现安全分析。
企业版 PostgreSQL 发行版适用于需要可维护性、兼容性和操作控制的主权部署。
全球科技与托管服务合作伙伴，提供主权就绪的基础设施、运营及合规的转型。
提供基于硬件的机密计算，确保数据、模型和 AI 工作负载始终受到保护。
针对符合欧盟主权要求的边界内部部署的开放权重 LLM 推断选项。
面向文档的 NoSQL 数据库，具有强大的容器支持，适用于主权应用和灵活模式。
提供先进的在线威胁防护、细分化和实时攻击预防，保障主权工作负载安全，满足严格的合规性和数据驻留要求。
一个高性能分布式 SQL 数据库，支持实时分析和事务处理的数据密集型主权工作负载。
IBM 软件和服务的组合，集成了 IBM Sovereign Core，在主权环境中扩展 AI、安全、合规和平台运营。
面向受治理的仪表板和主权报告的容器化部署的企业级 BI 和报告功能。
容器化 Kafka 流式传输平台，用于边界内事件管道和实时主权集成。
企业版关系型数据库，用于实现事务可靠性、性能和主权级运营持久性。
面向安装、迁移和合规集成的咨询和交付服务。
数据生命周期管理，用于归档、保留和合规地处理敏感的企业数据。
用于跨边界区域同步数据集，同时保留主权和控制的数据复制。
对于主权工作负载保持完全在边界内的客户管理的机密和密钥存储。
边界边缘身份执行，支持主权访问控制的联合和租户 IAM 整合。
用于在 Sovereign Core 上部署、服务和监控模型的边界内 AI 推理运行时。
针对湖仓一体存储、治理和工作负载就绪访问模式的边界内数据管理。
用于构建安全的管道、转型和运营数据迁移的边界内数据整合。
边界内湖仓一体智能，用于受治理的发现、沿袭和可信的分析就绪数据。
用于合规控制、模型可审计性和受监管的生命周期管理的边界内人工智能治理。
一个与 IBM Sovereign Core 协调一致的开源技术生态系统，旨在提供跨主权 AI 和云环境的灵活性、透明度和可移植性。
用于边界内索引编制、查询和可观测性示例的全文搜索和分析引擎。
开源 IAM 和身份验证，用于主权身份、联合和访问策略实施。
智能体编排工具包，用于构建主权 AI 工作流，同时明确声明外部依赖关系。
与 MySQL 兼容的关系数据库，开放性强，适合主权部署。
边界内矢量数据库，支持 RAG 搜索、嵌入存储和主权 AI 检索性能。
采用行业主流开源关系型数据库承载主权工作负载，兼容标准工具链，同时具备良好的可移植性。
内存缓存和数据存储，用于主权性能加速、会话和低延迟工作负载。