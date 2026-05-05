合作伙伴基础设施、产品和服务的生态系统，包括计算、存储、网络和托管服务，与 IBM Sovereign Core 集成，以实现可扩展的“以设计确保主权”环境。

AMD 针对受控边界区域内的主权推理和计算密集型工作负载的 CPU/GPU 加速选项。

ATOS 交付和托管服务合作伙伴，可实现主权部署、运营和区域合规的一致性。

Cegeka 交付和托管服务合作伙伴，可实现主权部署、运营和区域合规的一致性。

Cloudera 本地部署、开源的数据管理平台与分析引擎集成，实现在受控环境中安全、合规且符合主权要求的数据处理。

CockroachDB 一个有弹性的分布式 SQL 数据库，旨在实现全球可扩展性和在主权环境中的强一致性。

Dell 硬件加速和平台选项，支持受控环境中的主权 AI 和基础设施需求。

Duality Tech 使用同态加密的隐私增强计算可在不暴露明文数据的情况下实现安全分析。

EDB (EnterpriseDB) 企业版 PostgreSQL 发行版适用于需要可维护性、兼容性和操作控制的主权部署。

HCL Tech 全球科技与托管服务合作伙伴，提供主权就绪的基础设施、运营及合规的转型。

Intel 提供基于硬件的机密计算，确保数据、模型和 AI 工作负载始终受到保护。

Mistral 针对符合欧盟主权要求的边界内部部署的开放权重 LLM 推断选项。

MongoDB 面向文档的 NoSQL 数据库，具有强大的容器支持，适用于主权应用和灵活模式。

Palo Alto Networks 提供先进的在线威胁防护、细分化和实时攻击预防，保障主权工作负载安全，满足严格的合规性和数据驻留要求。