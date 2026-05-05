以边界内按需取证方式，实现业界领先的 160+ 全球合规框架覆盖能力
这类审计耗时费力，无法规模化，还会挤占本可投入高价值工作的资源。数据主权、网络安全和人工智能治理方面的不同要求也意味着组织必须持续监控、验证和证明对系统、数据和 AI 工作负载的控制。此外，他们还必须在需要时提供可供审计的证据。
IBM Sovereign Core 通过结合自动验证、边界内证据和实时可视化提升控制效能，使组织能够持续展示与主权要求的一致性。有了它，团队可以通过运营展示合理的保证，从而提高流程效率。
在系统运行期间持续验证控制并生成可审计的证据，从而帮助保持对最新合规状态的了解。
将 160 多个框架映射至控制措施并重复使用证据，从而减少重复，并免去改造合规计划的必要。
通过基于角色的访问，查看租户的合规态势、风险和证据。快速识别差距并保持对各个主权环境的控制。
结合技术控制措施的自动化监控与用户审查的证据和证明，保持对合规态势和控制有效性的准确且及时的了解。
在主权边界内自动生成、存储和管理报告。保留端到端可追溯性并审计工件或证据，无需外部依赖项或执行不必要的数据移动。
获得基于角色的单一视角，查看涵盖租户、环境和工作量的态势、风险和边界内证据，为 CISO、IT 管理员、审计员和合规官提供与其职位相关的洞察分析。
从 IBM Sovereign Core 的内置合规框架库中进行选择，包括 GDPR、NIS2、《欧盟 AI 法案》、ISO 27001 等。