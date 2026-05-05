这类审计耗时费力，无法规模化，还会挤占本可投入高价值工作的资源。数据主权、网络安全和人工智能治理方面的不同要求也意味着组织必须持续监控、验证和证明对系统、数据和 AI 工作负载的控制。此外，他们还必须在需要时提供可供审计的证据。

IBM Sovereign Core 通过结合自动验证、边界内证据和实时可视化提升控制效能，使组织能够持续展示与主权要求的一致性。有了它，团队可以通过运营展示合理的保证，从而提高流程效率。