在当今移动优先的商业环境中，您的用户依靠高质量的 Wi-Fi 服务来访问您的公司网络。从您的员工到您的客户和合作伙伴，所有用户都希望 Wi-Fi 连接可访问、可靠且始终提供高性能。要求做到万无一失。

为了确保一致、高质量的 Wi-Fi 服务，您需要一个能够快速、大规模地收集现代化 Wi-Fi 基础架构和企业网络其余部分的性能数据的平台。这正是 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 所提供的功能。