主页 网络 SevOne 对现代网络进行 Wi-Fi 监视
借助 IBM SevOne Network Performance Management 获得跨 Wi-Fi 基础架构的完整且统一的可见性
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抽象风格平面插图，绘有 Wi-Fi 网络、报警通知和绘制图表
您是否能保证 Wi-Fi 网络性能一直稳定？

在当今移动优先的商业环境中，您的用户依靠高质量的 Wi-Fi 服务来访问您的公司网络。从您的员工到您的客户和合作伙伴，所有用户都希望 Wi-Fi 连接可访问、可靠且始终提供高性能。要求做到万无一失。

为了确保一致、高质量的 Wi-Fi 服务，您需要一个能够快速、大规模地收集现代化 Wi-Fi 基础架构和企业网络其余部分的性能数据的平台。这正是 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 所提供的功能。
功能 主动故障排除

提供独特的故障排除工作流程，以快速、主动地识别并缓解影响性能的事件。

 全面的可见性

支持 Cisco 和 Aruba 的 Wi-Fi 产品以及 Wi-Fi 客户端、无线接入点 (AP) 和无线 LAN 控制器 (WLC) 的覆盖范围。

 覆盖面广

为 Cisco 和 Aruba 无线接入点和控制器提供广泛的覆盖范围，并扩展对整个企业网络的可见性。

 精细的流量视图

提供通过特定 Wi-Fi 接口的流量详情，以确定流量行为如何影响用户和应用程序。

 检测恶意接入点

能够快速检测未经批准或恶意、非 IT 部署的接入点，并即时生成包含相关详细信息的报告。

 隔离并查看“面包屑”

长期跟踪终端用户 Wi-Fi 站的性能，并对 Wi-Fi 设备和无线控制器的性能进行长达一年的故障排除。

实现企业 Wi-Fi 监控现代化

分析和洞察 SevOne NPM 为企业无线部署的关键组件（包括 Wi-Fi 元素、其 KPI 和感兴趣的指标）提供行业领先的数据收集、分析和运营洞察。
交互式仪表板 SevOne NPM 提供交互式报告，使 IT、网络运营和工程团队能够详细了解其企业 Wi-Fi 和园区基础架构部署。广泛的灵活性使用户可以轻松利用这些报告，或进一步定制报告以满足其特定的操作要求。
内置供应商支持 SevOne NPM 专为 Cisco 和 Aruba 的 Wi-Fi 产品而设计，提供 WiFi 监视和管理功能，补充和扩展了供应商提供的内置 Wi-Fi 管理工具中的功能。
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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