主页 网络 SevOne 对 Cisco ACI 网络进行 SDN 监视
利用 IBM SevOne Network Performance Management，最大限度地提高 Cisco ACI 基础架构的性能
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抽象风格平面插图，显示了通过仪表板、图表和报警通知进行 KPI 监视
兼具速度和规模的统一 SDN 监视

过渡到 Cisco ACI 等软件定义网络 (SDN) 解决方案，是实现手动 IT 任务自动化、集中管理并实现更高网络灵活性和可扩展性的好方法。然而，要真正实现这些优势，您需要一个动态的软件定义网络监视解决方案，该解决方案可以与网络的各个分段无缝集成。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 通过对软件覆盖程序段和基于 Nexus 交换机的底层网络提供性能管理洞察，补充并扩展了 Cisco ACI 的内置控制层。SevOne NPM 的多架构视图为整个 Cisco ACI 部署的性能监视功能增加了全新的维度，为现代混合网络提供了完整统一的可见性。
用例 应用程序优先视图

帮助 NetOps 和工程团队从租户和应用程序优先的角度了解其基于 Cisco ACI 的网络。

 ACI 和 UCS 监视

从一个管理系统监视 Cisco ACI 和 Cisco UCS（通常部署在一起）的性能。

 容量规划

分析一段时间内的容量使用情况和趋势，以帮助确保不间断的应用程序服务交付，并保持在最高水平。

 识别关系

确定 Cisco ACI 租户、应用程序配置文件、端点组等之间的关系，以全面了解网络。

 日历热图

通过日历热图可视化基础架构，以识别随时间的变化并发现整个 ACI 基础架构的差异。

 租户运行状况

通过实时和历史运行状况统计数据视图，了解整个系统以及各个租户单独的运行状况。

充分发挥 SDN 的潜力

多结构监视 SevOne NPM 对基于 Cisco ACI 的基础架构的虚拟组件和物理组件以及它们之间关系提供独特的洞察。这些独特的多结构视图使团队能够更快速、更轻松地发现和修复网络性能问题。
KPI 监视 SevOne NPM 与 ACI 控制层和基础物理基础架构直接集成，可全面了解基于 Cisco ACI 部署的架构的所有 KPI。
深度上下文视图 SevOne NPM 将 Cisco ACI 性能洞察与网络其他部分（防火墙、服务器、负载均衡器、园区路由和交换、SD-WAN、Wi-Fi 和分支机构）的洞察相集成，以获得更多网络环境上下文信息。
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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