由于组织选择分阶段进行 SD-WAN 部署，其 IT 团队很难全面了解传统 WAN 和 SD-WAN 分段的网络和性能数据。因此，修复网络问题变得缓慢且容易出错，从而导致用户体验不佳。为了最大限度地发挥 SD-WAN 解决方案的优势，您需要一个网络性能监视解决方案，来轻松过渡到 SD-WAN 并降低潜在风险。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 是一款强大的 SD-WAN 监视工具，是 SD-WAN 控制器中管理功能的有益补充，可以提供对网络各个分段的持续可见性。借助可定制的仪表板和指标，它提供了单一事实来源，以帮助确保跨多供应商、企业、CSP 和 MSP 网络的网络性能。