主页 网络 SevOne 对现代网络进行切实可行的洞察
通过 IBM SevOne Network Performance Management，可以获得实时网络洞察和分析
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抽象风格平面插图，连接的网格上放置有放大镜，通向带有消息和警报的仪表板
您是否能判断网络性能何时正常、何时异常？

如今，组织正在利用下一代 Wi-Fi、SD-WAN、SDN、多云、5G 等新技术重新架构其网络，以支持其数字化转型路线图。然而，跟踪这些新的物理网络元素和虚拟网络元素的 KPI，以了解何时一切正常，更重要的是何时出现异常，这几乎是一项不可能完成的任务。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在解决这一挑战。作为业界最全面、可扩展的网络监视平台，它提供现代收集、分析和集成功能，可以将原始网络性能数据转换为切实可行的实时洞察。
现代化监视和分析 现代收集

从您的物理和虚拟网络基础架构中发现全面的多供应商性能数据集合。

 现代分析

应用先进的分析技术（具有机器学习驱动的基线和用户定义的标准偏差水平）来驱动强大的报警策略。

 现代可视化

通过用户友好的交互式可视化和分析查找、使用和分享有价值的洞察。

 现代集成

通过流指标和第三方数据集成，整合多个 IT 系统的运营。
优势 主动式监视

实时收集和分析指标和流数据，以便在网络问题影响最终用户之前发现并修复它们。

 报警策略

灵活的报警策略有助于确保在正确的时间向正确的团队发送关键警报，以快速隔离、评估和解决网络问题。

 动态容量规划

使用最多相当于一年“测得的”网络性能指标来预测未来增长和变化所需的容量。

 SLA 报告

帮助确保您的网络满足服务级别协议 (SLA)，并为您的团队提供有关性能异常的早期警告。

 工具整合

凭借业界领先的数据收集和分析能力，SevOne NPM 可帮助您获得新的洞察力，并不失时机地淘汰传统工具。

实现网络现代化

自动基线 SevOne NPM 可在一天和一周的某个时间自动为收集的每个指标创建基线。这有助于跟踪网络流量模式的变化。与静态阈值不同，自动基线会在出现异常情况时通知用户，从而使 SevOne NPM 报警更具可操作性。
网络支持 SevOne NPM 为领先的 SD-WAN、SDN 和企业 Wi-Fi 供应商提供支持，并为网络中的新 SNMP 设备提供十个工作日的 SLA。这让 NetOps 团队充满信心，在他们继续迈向下一代网络的过程中，SevOne NPM 会为他们提供支持。
全面的可见性 SevOne NPM 收集并分析来自网络不同部分的网络流数据，使网络工程师能够查看基于时间和基于应用程序的详细网络使用情况。
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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