如今，组织正在利用下一代 Wi-Fi、SD-WAN、SDN、多云、5G 等新技术重新架构其网络，以支持其数字化转型路线图。然而，跟踪这些新的物理网络元素和虚拟网络元素的 KPI，以了解何时一切正常，更重要的是何时出现异常，这几乎是一项不可能完成的任务。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在解决这一挑战。作为业界最全面、可扩展的网络监视平台，它提供现代收集、分析和集成功能，可以将原始网络性能数据转换为切实可行的实时洞察。