如今，组织正在利用下一代 Wi-Fi、SD-WAN、SDN、多云、5G 等新技术重新架构其网络，以支持其数字化转型路线图。然而，跟踪这些新的物理网络元素和虚拟网络元素的 KPI，以了解何时一切正常，更重要的是何时出现异常，这几乎是一项不可能完成的任务。
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在解决这一挑战。作为业界最全面、可扩展的网络监视平台，它提供现代收集、分析和集成功能，可以将原始网络性能数据转换为切实可行的实时洞察。
从您的物理和虚拟网络基础架构中发现全面的多供应商性能数据集合。
应用先进的分析技术（具有机器学习驱动的基线和用户定义的标准偏差水平）来驱动强大的报警策略。
通过用户友好的交互式可视化和分析查找、使用和分享有价值的洞察。
通过流指标和第三方数据集成，整合多个 IT 系统的运营。
实时收集和分析指标和流数据，以便在网络问题影响最终用户之前发现并修复它们。
灵活的报警策略有助于确保在正确的时间向正确的团队发送关键警报，以快速隔离、评估和解决网络问题。
使用最多相当于一年“测得的”网络性能指标来预测未来增长和变化所需的容量。
帮助确保您的网络满足服务级别协议 (SLA)，并为您的团队提供有关性能异常的早期警告。
凭借业界领先的数据收集和分析能力，SevOne NPM 可帮助您获得新的洞察力，并不失时机地淘汰传统工具。