随着现代基础架构变得更加复杂且难以扩展或支持，IT 运营团队如果无法了解一致、实时和历史的网络性能数据，就会面临做出糟糕业务决策的风险。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在跨多个团队和多个工具轻松共享网络性能数据和洞察。SevOne NPM 可通过以下灵活的 IT 集成选项获得可信网络性能数据的一致数据源，从而帮助您的整个 IT 运营团队获得一致的信息，这些选项包括：