随着现代基础架构变得更加复杂且难以扩展或支持，IT 运营团队如果无法了解一致、实时和历史的网络性能数据，就会面临做出糟糕业务决策的风险。
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在跨多个团队和多个工具轻松共享网络性能数据和洞察。SevOne NPM 可通过以下灵活的 IT 集成选项获得可信网络性能数据的一致数据源，从而帮助您的整个 IT 运营团队获得一致的信息，这些选项包括：
直接在 SevOne NPM 用户界面中可视化来自 Splunk 或 ELK 的第三方日志数据，并轻松从指标转换为日志数据。
轻松使第三方应用程序能够通过开放 API 访问 SevOne NPM 数据，从而获得单一事实来源，帮助做出更明智的业务决策。
利用基于 Apache Kafka 或 Apache Pulsar 的实时网络和基础架构流指标，支持业务决策。
将多供应商性能数据与 IBM Watson® AIOps 集成，将数据驱动、可解释的 AI 应用到您的 IT 运营工具链。
将多供应商性能数据与 AIOps 生态系统集成，以便在您选择的 ITOps 监视工具中共享 SevOne NPM 报警和性能。
支持 IT 与 ServiceNow 等 ITSM 平台集成，以形成洞察结果并推动采取行动。推动更顺畅、更统一的运营工作流程。