要想全面了解网络中正在发生的情况，网络流分析是最具可扩展性和成本效益的方法之一。它有助于监视流经网络的流量构成，并提供实时洞察以主动解决网络问题。这些洞察至关重要，因为它们有助于确保您的企业获得持续稳定的网络性能。

然而，对于专为数字化转型而设计的现代网络来说，分析网络流数据可能是网络管理中令人挠头的一个方面。IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在为您提供一个统一的网络性能监视系统，该系统采用最先进的方法来分析网络性能指标和流数据，并且能够快速、准确地进行大规模分析。