IBM Screen Definition Facility II 是一个软件工具，它可用于为 IBM zSystems™ 应用程序以交互方式开发基于面板的 UI。
使用 IBM® Screen Definition Facility II (SDF II) 来简化事务应用程序的导航。它是一种多功能工具，可用于开发和维护企业事务应用程序的面板、面板组、分区集、AID 表和控制表。借助 SDF II，您可以构建和维护用户界面规范（屏幕、地图、格式），以便为目标系统上运行的应用程序设计、测试、实现和维护用户界面。您可通过将为一个目标系统开发的屏幕转换为其他目标系统使用的屏幕来提高开发效率。SDF II 支持 COBOL、PL/I、Assembler、C 和 RPG。它还支持 IBM z/OS® 下基于工作站的应用程序开发。
设计、测试、实施和维护用户界面，从而帮助简化 IBM CICS®、IBM IMS、ISPF、CSP 或 GDDM 应用程序的导航。
在任何人编写一行代码之前，与最终的应用程序用户共同查看面板流程，从而帮助最大限度地减少未来的重新设计工作。
在用 CICS BMS、IMS MFS、ISPF、GDDM-IMD 或 CSP/AD 进行开发或使用这些工具的应用程序中，使用 Screen Definition II 对象。
开发可使用 CICS BMS 宏、IMS MFS 实用程序控制语句、ISPF 面板定义、 GDDM-IMD 和 CSP/AD 来定义的对象。为 IMS MFS 导入/生成对象。
使用面板编辑器来定义数据格式和结构。使用 SDF II 将一般特征与目标特异性区分开来。使用面板组编辑器在 CICS® /BMS、IMS/MFS、CSP/AD 和 GDDM-IMD 中定义对象。
定义如何将 IBM 8775、IBM 3290 或 IBM 3180 显示设备的屏幕拆分为多个单独控制的区域。
使用 AID（注意标识符）表格编辑器将运算符操作映射到返回应用程序的值。使用控制表编辑器定义一系列条件操作及其关联的控件或分支函数。
为目标系统生成面板、面板组和分区集。使用 CICS BMS 宏、IMS MFS 实用程序控件、ISPF 面板、GDDM-IMD 导出数据集和 CSP/AD 导出数据集或 CSP/AD 外部源格式来生成这些对象。
在任何人编写一行代码之前，与应用程序的最终用户共同查看面板流程。在部署应用程序之前，将早期反馈合并到应用程序设计中。
导入使用 CICS/BMS 宏和 SDF 所定义的地图、地图集和分区集；导入使用 ISPF V2 所定义的面板；导入 IMS MFS 实用程序控件；导入使用 GDDM-IMD 和 CSP/AD 所定义并从中导出的地图和 AID 表。
将为一个目标系统定义的 SDF II 对象转换为适用于其他目标系统的格式。
提取有关某一面板及其字段的信息，然后将其传递给用户出口，以便在此处完成进一步处理。
软件要求
IBM Screen Definition Facility II 运行于以下环境：
硬件要求
IBM Screen Definition Facility II 运行于 IBM® Z 大型机中。
允许您的开发人员在安全、可伸缩、经济高效的环境中使用其所选语言来创建应用程序，同时支持高事务工作量。
通过迁移到最新版本的 Enterprise COBOL，最大限度地提高 IBM® z/Architecture® 的投资回报率，并改善业务关键型应用程序的性能。
利用提供基本处理和调试工具的 Enterprise PL/I 编译器，在 IBM z/OS 上优化 PL7I 应用程序以及对其进行现代化改造。
使用 GDDM 为宿主应用程序添加可视化呈现。利用这些简单但功能强大的服务在 IBM 显示终端和其他设备上显示数据。
将 z/OS 上的 IBM® Virtual Storage Extended (z/VSE®) 操作系统用于传统的批处理及联机事务处理应用程序。它既可单独使用，也可在异构环境中使用。