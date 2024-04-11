IBM Screen Definition Facility II 是一个软件工具，它可用于为 IBM zSystems™ 应用程序以交互方式开发基于面板的 UI。

使用 IBM® Screen Definition Facility II (SDF II) 来简化事务应用程序的导航。它是一种多功能工具，可用于开发和维护企业事务应用程序的面板、面板组、分区集、AID 表和控制表。借助 SDF II，您可以构建和维护用户界面规范（屏幕、地图、格式），以便为目标系统上运行的应用程序设计、测试、实现和维护用户界面。您可通过将为一个目标系统开发的屏幕转换为其他目标系统使用的屏幕来提高开发效率。SDF II 支持 COBOL、PL/I、Assembler、C 和 RPG。它还支持 IBM z/OS® 下基于工作站的应用程序开发。