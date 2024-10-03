IBM Storage Networking SAN48C-7 SAN 交换机可提供多达 96 个 64 Gbps 的光纤通道端口。它是 IBM 存储区域网络交换机硬件产品系列的一员
下一代 IBM SAN96C-7 64-Gbps 96 端口双机架单元 (2 RU) 光纤通道交换机为全闪存阵列和高性能主机提供高速光纤通道连接，以及最先进的分析和遥测功能，所有这些功能都内置于 ASIC 芯片组中。该解决方案可让您无缝过渡到非易失性存储器高速 FC (NVMe/FC) 工作量，无需升级任何 SAN 硬件。
这种设置非常适合那些使用密集的虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的企业，因为它为企业提供更大的带宽、规模和整合优势。
IBM SAN96C-7 交换机具有 96 个 8/16/32/64-Gbps 多速端口，每个交换机可提供 6 Tbps 的总带宽，适用于超大规模环境中的高度可扩展设计，可在一个机架内驱动数千个虚拟机实例。
通过集中式无阻塞仲裁提高性能，在所有流量条件下为交换机上的每个光纤通道端口提供一致的 64-Gbps 低延迟性能。
通过为电源和冷却子系统等所有主要组件提供冗余，实现近乎连续的可用性和可靠性。
在所有 64-Gbps 光纤通道固定交换机的交换机端口和 HBA 端口之间使用前向纠错 (FEC)，以提高可靠性。
使用板载硬件，通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组 (JTAG) 接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。
提供先进的数据流量分析功能，可实时计算交换机上的性能数据，并将数据流传输到任何分析可视化平台。
自动分区、智能分区、慢速检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 和 VSAN 间路由 (IVR) 以及 Fabric 框架服务质量 (QoS)，实现从 SAN 孤岛迁移到企业存储网络。
包括交换机间链路 (ISL) 诊断、主机总线适配器 (HBA) 诊断、远程 SFP 错误收集（小型可插拔错误收集）、交换端口分析器 (SPAN)、慢漏监控和在线运行状况管理系统，以提高可靠性、更快地解决问题并降低服务成本。
提供缓冲区到缓冲区状态更改通知 (BBSCN) 功能，帮助纠正接收端传输过程中引入的任何错误。
自动检测任何拥塞症状，并对阻塞和慢速设备动态应用速率限制，以免不利影响扩散到其他设备。