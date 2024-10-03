下一代 IBM SAN96C-7 64-Gbps 96 端口双机架单元 (2 RU) 光纤通道交换机为全闪存阵列和高性能主机提供高速光纤通道连接，以及最先进的分析和遥测功能，所有这些功能都内置于 ASIC 芯片组中。该解决方案可让您无缝过渡到非易失性存储器高速 FC (NVMe/FC) 工作量，无需升级任何 SAN 硬件。

这种设置非常适合那些使用密集的虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的企业，因为它为企业提供更大的带宽、规模和整合优势。

IBM SAN96C-7 交换机具有 96 个 8/16/32/64-Gbps 多速端口，每个交换机可提供 6 Tbps 的总带宽，适用于超大规模环境中的高度可扩展设计，可在一个机架内驱动数千个虚拟机实例。