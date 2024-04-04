IBM Storage Networking SAN96C-6 是 IBM 存储区域网络交换机系列中的一个 96 端口、32 Gbps 的光纤网交换机。
IBM Storage Networking SAN96C-6 光纤通道交换机为全闪存阵列提供高速光纤通道连接，并支持多云环境。它提供了内置于其下一代专用集成电路 (ASIC) 平台中的先进分析和遥测功能。利用此交换机，企业可在适用时随时无缝过渡到 FC-NVMe 工作负载，且无需在 SAN 中进行任何硬件升级。此交换机可为使用极度密集的虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的大中小型企业赋能，为企业提供更大的带宽、规模和整合优势。
利用 96 个 32-Gbps 线速增强型小外形规格可插拔 (SFP+) 端口，以及面向超大规模环境的每台交换机 3 Tbps 的带宽，可驱动机架内的多个虚拟机实例。
利用一流的 SAN 分析和遥测功能。从帧头检查中抽取的遥测数据在主板上加以计算，并可以流式传输到任何分析可视化平台。
与采用单个 ASIC 或端口组的传统固定交换机相比，利用三个可现场更换的 16 端口光纤通道扩展模块可提供较高的可用性。
访问交换机间链路 (ISL) 诊断、HBA 诊断、网络分析工具和集成式 IBM 回拨功能，以提高可靠性并降低服务成本。
查看访问架构中存储 LUN 的所有虚拟机。这可通过 HBA 在每个光纤通道帧上标记虚拟机标识符 (VMID) 来实现。
使用集成式高性能 32 Gbps ASIC 网络处理器进行优化，无需任何外部网络分流器或设备即可检查光纤通道和小型计算机系统接口 (SCSI) 头文件。
借助慢速检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 标识符、访问控制列表 (ACL)、智能分区、架构范围的服务质量 (QoS) 和流量加密等功能，轻松完成迁移。
使用交换机间链路 (ISL)、HBA、诊断参数读取、协议解码、网络分析工具和集成式 IBM 回拨等诊断工具，以更低的成本更快地解决问题。
利用强大的代表性状态传输 (REST) 和 IBMNX-OS 软件 API 功能，对 SAN 的实用程序进行灵活、快速的编程。
IBM 数据中心网络管理器 (DCNM) 目前管理着 IBM 数据中心产品的整个套件，可用于配置、管理、监控 MDS 9396T 并对其进行故障诊断。
通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组 (JTAG) 接口）的访问，保护整个系统免遭恶意攻击。
在现有的 16 或 8 Gbps 收发器上部署 32-Gbps 端口，减少初期资本支出并保护投资，还可以根据需要选择升级到 32-Gbps 收发器和适配器。
选择在入门级机型中仅部署 48 个 32-Gbps 光纤通道端口，然后以 16 个端口为增量增加到最多 96 个端口，因而出现了 48、64、80 和 96 个端口的四种可能配置。