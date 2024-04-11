管理大规模存储网络需要主动诊断、验证连接和路由延迟的工具以及捕获和分析流量的机制。全面的基于端口和基于流量的统计数据可实现复杂的性能分析和 SLA 核算。集成的 Call Home 可更快地解决问题并降低服务成本。借助 SAN768C-6，IBM 为存储网络的故障诊断、分析和调试提供了全面的工具集。