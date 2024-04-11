主页 存储 SAN SAN768C_6 IBM Storage Networking SAN768C-6 导向器
支持指数级数据增长并提供运营灵活性
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IBM Storage Networking SAN768C-6 的产品屏幕截图

IBM Storage Networking SAN768C-6 是一款具有多达 768 个 32 Gbps 光纤通道端口的导向器类 SAN 交换机。它是 IBM 存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。

IBM Storage Networking SAN768C-6 具有业内最高的 SAN 导向器端口密度之一，即 768 个线速 32 Gbps 光纤通道端口。SAN768C-6 旨在支持多协议工作负载，为大型企业提供 SAN 整合和折叠核心型解决方案，从而减少托管交换机的数量并实现易于管理的部署。通过减少交换机间链路 (ISL) 上使用的前面板端口数量，它还为未来的增长提供了空间。SAN768C-6 可满足当今大型虚拟化数据中心不断增长的存储需求。
优势 支持大型存储区域网络

借助 24/10 端口 SAN 扩展模块，实现存储区域网络 (SAN) 扩展解决方案的大型且可扩展部署。

 利用不同的网络选项

借助完全冗余的组件提供高可用性，并实现强大的网络功能。

 部署 SAN 功能

部署虚拟 SAN (VSAN) 以整合物理 SAN 孤岛，同时保持逻辑边界。

 跨 VSAN 共享资源

提供 VSAN 间路由 (IVR)，跨 VSAN 共享资源。
功能
借助 SAN 整合降低总体拥有成本

随着数据呈指数级增长以及事倍功半的压力，组织需要以最高效、最经济的方式部署大规模 SAN。SAN768C-6 可以同时满足可扩展性和总体拥有成本要求。它提供了业界领先的端口密度之一，每个机箱多达 768 个 32-Gbps 光纤通道端口，因此未来存在很大的增长空间。
支持企业网络

SAN768C-6 专为实现高可用性而设计。除了满足无中断软件升级和关键硬件组件冗余的基本要求外，SAN768C-6 软件架构还提供高可用性。其管理程序模块会自动重启失败的进程，这使得 SAN768C-6 异常强大。
借助云部署，实现业务企业转型

企业云为组织提供弹性计算和网络功能，使 IT 能够经济高效地根据需要快速扩大或缩小资源规模。SAN768C-6 通过提供高可扩展性、按需付费的灵活性、针对多租户云应用程序的强大安全性、满足严格服务级别协议的一致高性能以及其他云部署功能，从而满足企业云的需求。
简易的 IT 管理

为了满足所有用户的需求，SAN768C-6 支持通过 NX-API 管理、Storage Networking c 型系列命令行界面 (CLI)、DCNM 和第三方存储管理工具。NX-API 是面向 NX-OS 的代表性状态传输 (REST) API 框架。它以易于阅读的可扩展标记语言 (XML) 或 JavaScript 对象表示法 (JSON) 格式提供 CLI 的输出，以便编写简单脚本。
提供强大安全性的全面解决方案

SAN768C-6 广泛的安全框架可保护跨企业网络的敏感数据。它具有智能的端口级数据包检测功能，包括运用区域、VSAN 和高级端口安全功能的硬件执行访问控制表 (ACL)。
提供高级诊断和故障排除工具

管理大规模存储网络需要主动诊断、验证连接和路由延迟的工具以及捕获和分析流量的机制。全面的基于端口和基于流量的统计数据可实现复杂的性能分析和 SLA 核算。集成的 Call Home 可更快地解决问题并降低服务成本。借助 SAN768C-6，IBM 为存储网络的故障诊断、分析和调试提供了全面的工具集。
技术规范

型号 - 8978-E16

机箱插槽配置

• 线路卡插槽：16
• 管理程序插槽：2
• 纵横交换结构插槽：6
• 风扇托盘：机箱背面有 3 个风扇托盘
• 电源托架：16

热插拔组件

电源、风扇模块、小型可插拔设备、管理程序模块、结构模块

保修

一年 IBM 现场有限保修，24x7 式当日维护；提供服务选项。

可选功能

48 端口 32Gbps 光纤通道模块和 16G 捆绑软件 (#AJL2)、48 端口 32Gbps 光纤通道交换模块 (#AJL4)、24/10 端口 SAN 扩展模块 (#AJL5)、Fabric-1 交换模块 (#AJKE)、企业软件包 (#AJJ9)、DCNM SAN 高级版 (#AJJA)、大型机软件包 (#AJJB)、3000W 交流电源 (#AJKF)、小型可插拔设备、风扇

尺寸（高 x 宽 x 深）

• 机箱尺寸 (26RU)：114.9 厘米（45.25 英寸）x 43.9 厘米（17.3 英寸）x 88.9 厘米（35 英寸）
• 48 端口 32-Gbps 光纤通道交换模块：4.4 厘米 x 40.39 厘米 x 55.37 厘米（1.75 英寸 x 15.9 英寸 x 21.8 英寸）
• 电源（3,000 W 交流）：55.98 厘米 x 10.03 厘米 x 4.06 厘米（22.04 英寸 x 3.95 英寸 x 1.6 英寸）
• Fabric-1 模块：82.3 厘米 x 5.13 厘米 x 25.96 厘米（32.40 英寸 x 2.02 英寸 x 10.22 英寸）
• Supervisor-1E 模块：5.18 厘米 x 20.17 厘米 x 55.5 厘米（2.04 英寸 x 7.94 英寸 x 21.85 英寸）
• 风扇托盘：91.87 厘米 x 13.08 厘米 x 4.75 厘米（36.17 英寸 x 5.15 英寸 x 1.87 英寸）• SFP+：1.25 厘米 x 1.36 厘米 x 5.65 厘米（0.49 英寸 x 0.54 英寸 x 2.22 英寸）

重量

• 机箱（包括风扇）：136 千克（300 磅）
• 48 端口 32-Gbps 光纤通道线路卡：7.94 千克（17.5 磅）
• 电源（3,000 W 交流）：2.7 千克（6 磅）
• Fabric-1 模块：9.07 千克（20 磅）
• Supervisor-1E 模块：3.86 千克（8.5 磅）
• 风扇托盘：5.76 千克（12.7 磅）
• 管理程序空白盖板：0.5 千克（1.1 磅）
• 线路卡空白盖板：2.04 千克（4.5 磅）

回收零部件

出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请利用 IBM 产品收集回收计划
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