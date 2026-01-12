IBM® Storage Networking SAN56B-8

适用于现代数据中心的中端高性能第 8 代光纤通道交换机

IBM Storage Networking SAN56B-8 FC 交换机的角度镜头

利用人工智能驱动的自主功能简化管理

IBM SAN56B-8 交换机是一款高性能的 1U 光纤通道和 FICON 交换机，专为数据中心设计，可提供 56 个 128G SFP+ 端口和超低延迟。

该交换机具备卓越的带宽与吞吐量，是承载关键业务负载的理想之选。同时支持灵活的部署模式，包括全光纤网交换机模式与 IBM 接入网关模式；并搭载自适应流量优化器、存储区域网络智能分析等功能，实现性能与管理效率的双重优化。

 面向企业 AI 时代构建量子安全 SAN

构建安全且稳健的网络。

存储网络必须兼具强大性能与可靠防护。借助 IBM b 型 Gen 8，可为应用与数据筑牢防线，抵御各类网络威胁。

高性能功能

这款交换机配备 56 个 128G SFP+ 端口，可实现超低延迟传输，是承载关键业务负载与高要求应用场景的理想之选。
可扩展性

其按需扩展的架构支持企业以 8 个端口为增量单位，将端口数量从 24 个扩展至 56 个，有效降低前期投入成本与资源过度配置问题。
高级安全性

交换机内置先进的网络威胁防护机制，涵盖抗量子安全技术，以及光纤通道（FC）互联链路（ISL）的 AES-GCM-256 加密等功能。
人工智能驱动的自主功能

配备人工智能驱动的自主功能（包括 SAN 架构智能），可自动执行应用程序基础设施自动化，并提供实时监控和优化。

IBM Storage Expert Care

根据业务需求选择合适的支持级别和持续时间。

IBM Storage Expert Care 采用模块化服务模式，企业可根据自身需求，灵活选择服务期限、响应时效及其他核心服务项，为 IBM 存储系统提供有力支撑。依据所部署的系统类型，Expert Care 最多设有基础版、进阶版、特选版三个服务等级。企业可据此挑选最契合自身业务需求的服务方案。IBM Storage Expert Care 由一支全球化专家团队提供技术支持，致力于帮助企业打造高性能、高安全性、高韧性的 IT 运行环境。选择 IBM，您将收获一位值得信赖的合作伙伴，助力您实现卓越的服务体验与基础设施的长期稳健运行。

利用 IBM FlashSystem 和 IBM Storage Networking b 型系列提高性能和扩展带宽来优化效率

您的企业值得拥有企业级解决方案，同时又不影响经济效益或性能

企业需要灵活的存储解决方案，可以随着其需求而扩展 – 无论数据是存储在本地、云中还是两者兼而有之。IBM FlashSystem 5000 采用功能丰富的软件、AI 驱动的预测存储管理和主动支持而构建，有助于使人工智能等现代技术可供各种规模的企业使用。将强大的 IBM b 型 SAN 网络与强大的 FlashSystem 存储相匹配。

IBM® Storage FlashSystem 5000 - 正面 - 高角度
采取后续步骤

了解 IBM Storage Networking SAN56B-8 如何帮助企业应对未来挑战。
