适用于现代数据中心的中端高性能第 8 代光纤通道交换机
IBM SAN56B-8 交换机是一款高性能的 1U 光纤通道和 FICON 交换机，专为数据中心设计，可提供 56 个 128G SFP+ 端口和超低延迟。
该交换机具备卓越的带宽与吞吐量，是承载关键业务负载的理想之选。同时支持灵活的部署模式，包括全光纤网交换机模式与 IBM 接入网关模式；并搭载自适应流量优化器、存储区域网络智能分析等功能，实现性能与管理效率的双重优化。
存储网络必须兼具强大性能与可靠防护。借助 IBM b 型 Gen 8，可为应用与数据筑牢防线，抵御各类网络威胁。
这款交换机配备 56 个 128G SFP+ 端口，可实现超低延迟传输，是承载关键业务负载与高要求应用场景的理想之选。
其按需扩展的架构支持企业以 8 个端口为增量单位，将端口数量从 24 个扩展至 56 个，有效降低前期投入成本与资源过度配置问题。
交换机内置先进的网络威胁防护机制，涵盖抗量子安全技术，以及光纤通道（FC）互联链路（ISL）的 AES-GCM-256 加密等功能。
配备人工智能驱动的自主功能（包括 SAN 架构智能），可自动执行应用程序基础设施自动化，并提供实时监控和优化。
根据业务需求选择合适的支持级别和持续时间。
IBM Storage Expert Care 采用模块化服务模式，企业可根据自身需求，灵活选择服务期限、响应时效及其他核心服务项，为 IBM 存储系统提供有力支撑。依据所部署的系统类型，Expert Care 最多设有基础版、进阶版、特选版三个服务等级。企业可据此挑选最契合自身业务需求的服务方案。IBM Storage Expert Care 由一支全球化专家团队提供技术支持，致力于帮助企业打造高性能、高安全性、高韧性的 IT 运行环境。选择 IBM，您将收获一位值得信赖的合作伙伴，助力您实现卓越的服务体验与基础设施的长期稳健运行。
企业需要灵活的存储解决方案，可以随着其需求而扩展 – 无论数据是存储在本地、云中还是两者兼而有之。IBM FlashSystem 5000 采用功能丰富的软件、AI 驱动的预测存储管理和主动支持而构建，有助于使人工智能等现代技术可供各种规模的企业使用。将强大的 IBM b 型 SAN 网络与强大的 FlashSystem 存储相匹配。
第 7 代基础架构通过结合强大的分析功能和先进的自动化功能，为自学习、自优化和自修复 SAN 奠定了自主功能的 SAN 的基础。
新一代高速交换机，专为在大规模存储网络中实现灵活集成而设计。包括一组可扩展的可用 b 型第 6 代光纤通道端口，可实现极高的可扩展性。