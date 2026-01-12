IBM SAN56B-8 交换机是一款高性能的 1U 光纤通道和 FICON 交换机，专为数据中心设计，可提供 56 个 128G SFP+ 端口和超低延迟。



该交换机具备卓越的带宽与吞吐量，是承载关键业务负载的理想之选。同时支持灵活的部署模式，包括全光纤网交换机模式与 IBM 接入网关模式；并搭载自适应流量优化器、存储区域网络智能分析等功能，实现性能与管理效率的双重优化。