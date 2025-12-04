IBM 第 7 代光纤通道是用于任务关键型存储的现代存储网络基础架构，支持组织实现自学习、自优化、自修复的自主 SAN。它融合了强大的分析功能与先进的自动化技术，能提升数据访问速度、适应不断变化的需求并推动持续在线的业务运营。

IBM Storage Networking SAN512B-7 和 SAN256B-7 导向器采用第 7 代光纤通道和 Fabric Vision 技术，是实现按需数据中心自主 SAN 的基础构建块。超低延迟和高达 64 Gb/s 的端口带宽为 NVMe 工作负载提供最佳性能。凭借经过数据中心验证的可靠性、无缝可扩展性、集成分析和自动化，它们可以最大限度地提高存储投资和资源的性能、工作效率和效能。