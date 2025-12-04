IBM 第 7 代光纤通道是用于任务关键型存储的现代存储网络基础架构，支持组织实现自学习、自优化、自修复的自主 SAN。它融合了强大的分析功能与先进的自动化技术，能提升数据访问速度、适应不断变化的需求并推动持续在线的业务运营。
IBM Storage Networking SAN512B-7 和 SAN256B-7 导向器采用第 7 代光纤通道和 Fabric Vision 技术，是实现按需数据中心自主 SAN 的基础构建块。超低延迟和高达 64 Gb/s 的端口带宽为 NVMe 工作负载提供最佳性能。凭借经过数据中心验证的可靠性、无缝可扩展性、集成分析和自动化，它们可以最大限度地提高存储投资和资源的性能、工作效率和效能。
Gen7 导向器专为满足持续的数据增长和关键应用需求而设计，旨在为需要更大容量、更高吞吐量和更高弹性的大规模存储环境提供支持。
第 7 代技术支持自我优化 SAN，可以主动监控和调整流量模式，并自动确定流量流的优先级，以优化应用程序性能和可靠性。
第 7 代控制器可以自动执行简化管理的操作，并在无需干预的情况下解决问题，从而避免网络中断和停机。
借助 IBM® SANnav Management Portal 和 SANnav Global View，IT 管理员能够全面了解整个 SAN（从全局视图到本地环境）。
第 7 代导向器采用业界领先的第 7 代光纤通道，可提高严苛的工作负载的性能，以解决下一代 I/O 密集型和带宽密集型应用程序的问题。
借助 IBM Extension Blade，第 7 代导向器通过针对光纤通道和 IP 存储环境的专用数据中心扩展解决方案提供集成的城市和全球连接。
通过提供业界最快速、可靠且可扩展的 FICON 基础架构以及独特的创新功能，为 IBM Z 大型机提供有力补充，这一切均有助实现最大的投资回报。包含 b 型扩展功能的第 7 代控制器增强了 IBM 的整体网络弹性计划。