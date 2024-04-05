IBM Storage Networking SAN48C-6 光纤通道交换机为全闪存阵列提供高速光纤通道连接，并支持多云环境。它提供内置于其下一代专用集成电路 (ASIC) 平台中的先进分析和遥测功能。利用此交换机，企业可在适用时随时无缝过渡到 FC-NVMe 工作负载，且无需在 SAN 中进行任何硬件升级。此交换机可为使用极度密集的虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的大中小型企业赋能，为企业提供更大的带宽、规模和整合优势。
SAN48C-6 提供内置于硬件平台的先进的 SAN 分析和遥测功能。遥测数据可以传输到任何分析可视化平台。
IBM 为所有 32 Gbps 光纤通道固定交换机上的交换机端口和 HBA 端口之间提供 FEC 能力。这可确保传输过程中产生的错误在到达设备端之前得到纠正。
通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组 (JTAG) 接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。
SAN48C-6 提供交换机间链路 (ISL) 诊断、领先 HBA 供应商的 HBA 诊断、网络分析工具和集成的 IBM 回拨功能，可快速解决问题并降低服务成本。
借助 SAN48C-6 可以查看访问结构中存储 LUN 的所有虚拟机。此功能是通过在每个光纤通道帧上标记虚拟机标识符 (VMID) 来提供的。
SAN48C-6 架构采用集中式非阻塞仲裁，针对交换机的每个光纤通道端口，在所有流量条件下提供 32 Gbps 低延迟性能。
无需任何外部分路器或设备，即可检测光纤通道和小型计算机系统接口 (SCSI) 头。可以在交换机上分析生成的指标，也可以使用专用的 1 或 10 Gbps 小型可插拔 Plus (SFP+) 端口导出这些指标，用于遥测和分析目的。
与 IBM MDS 32 Gbps 光纤通道产品组合相同，SAN48C-6 光纤通道交换机也是由高性能 32 Gbps IBM ASIC 提供支持。
自动分区、智能分区、“慢漏”检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 和 VSAN 间路由 (IVR) 以及 Fabric 框架服务质量 (QoS)，实现从 SAN 孤岛迁移到企业存储网络。可以选择使用流量加密来满足严格的安全要求。
SAN48C-6 提供强大的表述性状态传输 (REST) 和 IBMNX-API 功能，支持对 SAN 的实用程序进行灵活、快速的编程。
用户可以使用 IBM Data Center Network Manager (DCNM) 对 SAN48C-6 进行配置、管理、监控和故障排除，该管理器目前管理整套 IBM 数据中心产品。
SAN48C-6 使用板载硬件，通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组 (JTAG) 接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。
32 Gbps 端口允许用户与现有的 16 Gbps 或 8 Gbps 收发器一起部署，提供投资保护，并可根据需要随时升级到 32 Gbps 收发器和适配器。
SAN48C-6 光纤通道交换机提供了在入门级变体中部署少至 24 个 32 Gbps 光纤通道端口的选项，并且能以 8 个端口的增量增加到最多 48 个端口。此设置支持四种可能的配置：24、32、40 和 48 个端口。