IBM Storage Networking SAN48C-6 光纤通道交换机为全闪存阵列提供高速光纤通道连接，并支持多云环境。它提供内置于其下一代专用集成电路 (ASIC) 平台中的先进分析和遥测功能。利用此交换机，企业可在适用时随时无缝过渡到 FC-NVMe 工作负载，且无需在 SAN 中进行任何硬件升级。此交换机可为使用极度密集的虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的大中小型企业赋能，为企业提供更大的带宽、规模和整合优势。