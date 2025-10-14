IBM Storage Networking
SAN42B-R7 扩展交换机

行业领先的第 7 代解决方案，为企业存储提供具备网络韧性的复制连接

概述

IBM© Storage Networking SAN42B-R7 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 24 个 64 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM 存储区域网络扩展交换机硬件系列的一部分。

IBM Storage Networking SAN42B-R7 旨在弥合地理分散的数据中心之间的差距，实现关键任务数据的快速、持续且安全的复制，并通过强大的 AES 256 位硬件加密在 WAN 传输过程中防止数据丢失或泄露。
优化数据复制

利用 64G FC/FICON 端口和 100/25/10/1Gb 以太网/WAN 端口的高速连接，优化恢复目标，实现快速可靠的数据传输，同时最大限度地减少长距离的 FICON 延迟和丢包率。
保护数据免受干扰

通过扩展中继防护广域网 (WAN) 链路故障， 当发生故障时将数据流量切换到备用链路， 以保持数据传输不间断； 同时，采用自适应速率限制 (ARL) 和 TCP 流优化来分配带宽 并降低中断风险。
在远距离传输中，更快速地传输更多数据

通过高吞吐量、高效率的 FCIP 封装和针对 WAN 的 TCP，加快数据移动速度，从而在更短的时间内长距离移动数据。此外，FCIP FastWrite 还可加速写入处理，以最大限度地提高性能并减少延迟。
保护 WAN 中的数据免受威胁

利用 IBM SANnav 管理门户的内置安全性 来配置和定制安全阈值和访问权限。SSL 证书和安全协议可防止数据被篡改。强大的 基于硬件的 IPsec 采用 256 位 AES 算法， 有助于在传输过程中保护数据并满足合规性要求。
功能
扩展中继

将多个 WAN 连接合并为单一的逻辑高带宽中继，提供主动负载均衡和网络韧性，以防止 WAN 链路故障。
无损链路丢失 (LLL)

作为扩展中继的一部分，当链路离线时，可恢复在传输过程中丢失的数据。从存储空间应用程序的角度来看，什么也没有发生，因为所有数据都已传送，并且按顺序传送。
利用故障切换组进行故障切换/故障恢复

为线路分配指标并将其加入故障切换组。如果故障切换组中所有低指标线路都离线，则高指标线路将接管。存储应用程序不会察觉故障切换/故障恢复的发生。
自适应速率限制 (ARL)

在中断期间，动态调整最小和最大速率限制之间的带宽共享，以优化带宽利用率并保持 WAN 的最高性能。
IPsec 加密、实时警报

确保数据在 WAN 链路上的全速安全传输。开启安全功能时不会带来性能损失或过高的额外延迟。通过硬件实现的标准 256 位 AES 算法，对传输中的数据进行加密。
经过 WAN 优化的 TCP

采用高效的 TCP 堆栈，优化 TCP 窗口大小和流量控制，加速 TCP 传输，以满足高吞吐量存储应用的需求。
高级压缩架构

提供多种模式，以针对不同的吞吐量需求优化压缩比。
FCIP FastWrite

加速 SCSI 写入处理，最大化同步和异步复制应用在高延迟 WAN 连接上的性能，无论距离远近。
开放系统磁带管道

加速远距离读写磁带处理，显著减少备份和恢复时间。

技术规范

规格

规格详情

  

机柜

设计用于安装在 19 英寸机柜中的 1U 机箱

光纤通道端口

24 个端口，64G，通用（E、F、M、D 和 EX 端口）：

  • 8 个 SFP+ 光纤通道物理端口
  • 8 个物理 SFP-DD 光纤通道端口

绩效

  • 8.5Gb/s 线速，全双工
  • 14.025Gb/s 线速，全双工
  • 28.05Gb/s 线速，全双工
  • 57.8Gb/s 线速，全双工
  • 自动感应 8、16、32 和 64G 端口速度

物理尺寸

  • 宽度：44 厘米（17.32 英寸）
  • 高度：4.4 厘米（1.73 英寸）
  • 深度：59.03 厘米（23.24 英寸）
  • 重量 12 千克（26.5 磅），含两个电源和六个风扇，但不含 SFP+ 或 SFP-DD 收发器

保修

一年标准保修；IBM 客户更换单元 (CRU) 及现场服务，工作日 9x5，次工作日响应。IBM 提供为期 1、3 或 5 年的 Expert Care 服务方案可选。

回收零部件

出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请遵循 IBM 产品收集回收计划

资源

IBM® Technology Lifecycle Services for IBM Storage
提高数据中心的一致性和可用性。
IBM Storage Utility
一套支持按用量计费的灵活采购方案组合。
IBM Storage 硬件 Redbooks
数据存储的尖端硬件创新。
IBM 技术社区
开发者与技术专家提升技能的终极学习平台。

了解这款行业领先的第七代解决方案如何为企业存储提供具备网络韧性的复制连接。安排与 IBM® Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。

