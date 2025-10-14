IBM© Storage Networking SAN42B-R7 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 24 个 64 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM 存储区域网络扩展交换机硬件系列的一部分。

IBM Storage Networking SAN42B-R7 旨在弥合地理分散的数据中心之间的差距，实现关键任务数据的快速、持续且安全的复制，并通过强大的 AES 256 位硬件加密在 WAN 传输过程中防止数据丢失或泄露。