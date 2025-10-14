行业领先的第 7 代解决方案，为企业存储提供具备网络韧性的复制连接
IBM© Storage Networking SAN42B-R7 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 24 个 64 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM 存储区域网络扩展交换机硬件系列的一部分。
IBM Storage Networking SAN42B-R7 旨在弥合地理分散的数据中心之间的差距，实现关键任务数据的快速、持续且安全的复制，并通过强大的 AES 256 位硬件加密在 WAN 传输过程中防止数据丢失或泄露。
利用 64G FC/FICON 端口和 100/25/10/1Gb 以太网/WAN 端口的高速连接，优化恢复目标，实现快速可靠的数据传输，同时最大限度地减少长距离的 FICON 延迟和丢包率。
通过扩展中继防护广域网 (WAN) 链路故障， 当发生故障时将数据流量切换到备用链路， 以保持数据传输不间断； 同时，采用自适应速率限制 (ARL) 和 TCP 流优化来分配带宽 并降低中断风险。
通过高吞吐量、高效率的 FCIP 封装和针对 WAN 的 TCP，加快数据移动速度，从而在更短的时间内长距离移动数据。此外，FCIP FastWrite 还可加速写入处理，以最大限度地提高性能并减少延迟。
利用 IBM SANnav 管理门户的内置安全性 来配置和定制安全阈值和访问权限。SSL 证书和安全协议可防止数据被篡改。强大的 基于硬件的 IPsec 采用 256 位 AES 算法， 有助于在传输过程中保护数据并满足合规性要求。
将多个 WAN 连接合并为单一的逻辑高带宽中继，提供主动负载均衡和网络韧性，以防止 WAN 链路故障。
作为扩展中继的一部分，当链路离线时，可恢复在传输过程中丢失的数据。从存储空间应用程序的角度来看，什么也没有发生，因为所有数据都已传送，并且按顺序传送。
为线路分配指标并将其加入故障切换组。如果故障切换组中所有低指标线路都离线，则高指标线路将接管。存储应用程序不会察觉故障切换/故障恢复的发生。
在中断期间，动态调整最小和最大速率限制之间的带宽共享，以优化带宽利用率并保持 WAN 的最高性能。
确保数据在 WAN 链路上的全速安全传输。开启安全功能时不会带来性能损失或过高的额外延迟。通过硬件实现的标准 256 位 AES 算法，对传输中的数据进行加密。
采用高效的 TCP 堆栈，优化 TCP 窗口大小和流量控制，加速 TCP 传输，以满足高吞吐量存储应用的需求。
提供多种模式，以针对不同的吞吐量需求优化压缩比。
加速 SCSI 写入处理，最大化同步和异步复制应用在高延迟 WAN 连接上的性能，无论距离远近。
加速远距离读写磁带处理，显著减少备份和恢复时间。
规格
规格详情
机柜
设计用于安装在 19 英寸机柜中的 1U 机箱
光纤通道端口
24 个端口，64G，通用（E、F、M、D 和 EX 端口）：
绩效
物理尺寸
保修
一年标准保修；IBM 客户更换单元 (CRU) 及现场服务，工作日 9x5，次工作日响应。IBM 提供为期 1、3 或 5 年的 Expert Care 服务方案可选。
回收零部件
出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请遵循 IBM 产品收集回收计划。
