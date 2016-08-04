提供在入门级机型中仅部署 8 个 32-Gbps 光纤通道端口的方案，然后可以按 8 个端口和 16 个端口的增量增加，进而形成了具有 16 个 32-Gbps 端口、最高可达 32 个端口的端口扩展模块。与满载配置的交换机相比，对于多达 16 个端口的入门级配置，这样可减少初期投资和功耗。同时也减少了在交换机上管理端口激活许可证的多个实例的开销。