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SAN32C-6 规格
功能
优势
高性能
针对交换机中的每个光纤通道端口，在所有流量条件下提供 32 Gbps 线速、无阻塞、可预测的低延迟性能。
高可用性
为所有主要组件（如电源和风扇）提供可选冗余。可利用双电源实现电网冗余。
按需付费的可扩展性
提供在入门级机型中仅部署 8 个 32-Gbps 光纤通道端口的方案，然后可以按 8 个端口和 16 个端口的增量增加，进而形成了具有 16 个 32-Gbps 端口、最高可达 32 个端口的端口扩展模块。与满载配置的交换机相比，对于多达 16 个端口的入门级配置，这样可减少初期投资和功耗。同时也减少了在交换机上管理端口激活许可证的多个实例的开销。
节省资本支出
支持用户在现有的 16/8/4 Gbps 收发器上进行部署，减少了资本支出，未来还可以选择升级到 32 Gbps 收发器和适配器。
产品编号
8977-T32
热插拔组件
电源、风扇模块、小型可插拔设备
保修
一年客户可更换元件 (CRU)，IBM 现场有限保修，下一工作日 9x5；提供 24x7 式当日维护服务选项
规格
4.37 厘米（1.72 英寸）高 x 43.94 厘米（17.3 英寸）宽 x 51.08 厘米（20.11 英寸）深，1RU；可安装在标准 19 英寸电子工业联盟 (EIA) 机架中
重量
完全配置的机箱：9.82 千克（21.65 磅）
气流
从后到前（朝向端口）
端口
提供已激活 8 个端口的基本机型，具有不同的额外按需付费可扩展性选项。按以下方式启用增量端口：
最多 32 个 32 Gbps 可配置端口。通过 T32 16 端口扩展模块 (FC AJKS) 提供额外收发器。
绩效
端口速度：4/8/16/32-Gbps 自动感应，每个端口 32 Gbps 专用带宽
其他可选功能
企业包 eDelivery (FC AJJC)
网络管理
端口速度：4/8/16/32-Gbps 自动感应，每个端口 32 Gbps 专用带宽
平台兼容性
有关硬件和软件兼容性以及产品互操作性的详细信息，请访问 IBM System Storage Interoperation Center (SSIC)：ibm.com/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss
回收零部件
出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请利用 IBM 产品收集回收计划