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技术规范

SAN32C-6 规格

功能

优势

高性能

针对交换机中的每个光纤通道端口，在所有流量条件下提供 32 Gbps 线速、无阻塞、可预测的低延迟性能。

高可用性

为所有主要组件（如电源和风扇）提供可选冗余。可利用双电源实现电网冗余。

按需付费的可扩展性

提供在入门级机型中仅部署 8 个 32-Gbps 光纤通道端口的方案，然后可以按 8 个端口和 16 个端口的增量增加，进而形成了具有 16 个 32-Gbps 端口、最高可达 32 个端口的端口扩展模块。与满载配置的交换机相比，对于多达 16 个端口的入门级配置，这样可减少初期投资和功耗。同时也减少了在交换机上管理端口激活许可证的多个实例的开销。

节省资本支出

支持用户在现有的 16/8/4 Gbps 收发器上进行部署，减少了资本支出，未来还可以选择升级到 32 Gbps 收发器和适配器。

产品编号

8977-T32

热插拔组件

电源、风扇模块、小型可插拔设备

保修

一年客户可更换元件 (CRU)，IBM 现场有限保修，下一工作日 9x5；提供 24x7 式当日维护服务选项

规格

4.37 厘米（1.72 英寸）高 x 43.94 厘米（17.3 英寸）宽 x 51.08 厘米（20.11 英寸）深，1RU；可安装在标准 19 英寸电子工业联盟 (EIA) 机架中

重量

完全配置的机箱：9.82 千克（21.65 磅）

气流

从后到前（朝向端口）

端口

提供已激活 8 个端口的基本机型，具有不同的额外按需付费可扩展性选项。按以下方式启用增量端口：

  • 8 端口 16G 捆绑包 (FC AJKN) 仅限初始订购。为基本型号中启用的 8 个端口提供 8 个 16G 软件收发器。
  • 8 端口 32G 捆绑包 (FC AJKP) 仅限初始订购。为基本型号中启用的 8 个端口提供 8 个 32G 软件收发器。
  • 16 端口 16G 扩展模块捆绑包 (FC AJKQ) 包括 16 个已启用端口和 16 个 16G 软件收发器。
  • 16 端口 32G 扩展模块捆绑包 (FC AJKR) 包括 16 个已启用端口和 16 个 32G SW 收发器。
  • 24 端口 16G 企业捆绑包 (FC AJKM)。仅限初始订购。提供 24 个活动端口和 24 个 16G 软件收发器、企业许可证、4 个风扇、2 个 PSU。

最多 32 个 32 Gbps 可配置端口。通过 T32 16 端口扩展模块 (FC AJKS) 提供额外收发器。

绩效

端口速度：4/8/16/32-Gbps 自动感应，每个端口 32 Gbps 专用带宽

  • 缓冲区信用阈值：一组 16 个端口的最大缓冲区信用阈值 8,300，每个端口的默认缓冲区信用阈值为 500，组中单个端口的最大缓冲区信用阈值为 8,191
  • PortChannel：最多 16 个物理链路

其他可选功能

企业包 eDelivery (FC AJJC)

  • DCNM 高级版 - eDelivery (FC AJJD)
  • 按需 8 端口 - eDelivery (FC AJJE)

网络管理

端口速度：4/8/16/32-Gbps 自动感应，每个端口 32 Gbps 专用带宽

  • 访问方法
  • 2 个带外 10/100/1000 以太网端口
  • mgmt0：10/100/1000 光学端口
  • mgmt1：10/100/1000 基础 T 端口
  • RS-232 串行控制台端口
  • USB 开机自动配置
  • 访问协议
  • 使用控制台和以太网端口的 CLI
  • SNMPv3，使用以太网端口和通过光纤通道访问的带内 IP
  • 全球网络存储工业协会 (SNIA) 存储管理计划规范 (SMI-S)
  • NX-API，用于 RESTful 访问 HTTPS
  • 分布式设备别名服务
  • 网络安全
  • 每个 vSAN RBAC 使用基于 RADIUS 和 TACACS+ 的认证、授权和计费 (AAA) 功能
  • SFTP
  • 实现 AES 的 SSHv2
  • 实现 AES 的 SNMPv3
  • 管理应用程序
  • IBM 存储网络系列 CLI
  • DC

平台兼容性

有关硬件和软件兼容性以及产品互操作性的详细信息，请访问 IBM System Storage Interoperation Center (SSIC)：ibm.com/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss

回收零部件

出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请利用 IBM 产品收集回收计划
采取下一步行动

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