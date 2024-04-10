IBM Storage Networking SAN32C-6 光纤网交换机是 IBM 存储区域网络交换机系列中的入门级机型。
IBM Storage Networking SAN32C-6 提供从服务器机架到 SAN 核心的高速光纤通道连接。此交换机通过提供更高的带宽和更大程度的整合，为使用高密度虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的组织赋能。它旨在使小规模和大规模 SAN 部署受益，通过独特的端口扩展模块实现出色的灵活性。该模块提供了经济高效且现场可插拔的端口升级选项。您可以从一开始便选择使用 32-Gbps HBA 升级到 32-Gbps 服务器连接。
使用高密度虚拟化服务器和低密度交换机端口，以获得更高的带宽和更大程度的整合。
整合当前 16-Gbps HBA 安装量，以满足未来增加端口数的需求。
通过整合降低网络复杂性并简化管理。
无需其他交换基础架构，即可支持专用、独立的光纤通道 SAN 所需的性能和规模。
利用更低的延迟来提高存储工作负载的性能。
在现有 16/8/4 Gbps 收发器上部署支持 32 Gbps 的端口，并节省资本支出。
针对交换机中的每个光纤通道端口，在所有流量条件下提供 32-Gbps 线速、无阻塞、可预测的低延迟性能。
为所有主要组件（如电源和风扇）提供可选冗余。可利用双电源实现电网冗余。
提供端口扩展模块，可从 8 个 32 Gbps 端口升级到最多 16 和 32 个端口。这降低了功耗和管理多个许可证的成本。
支持用户在现有的 16/8/4 Gbps 收发器上进行部署，减少了资本支出，未来还可以选择升级到 32-Gbps 收发器和适配器。
可使用低成本、无阻塞、线速且低延迟的交换机构建小规模 SAN。SAN 大小可以在交换机或网络端口虚拟化模式下升级到 32-Gbps。