IBM Storage Networking SAN24C-7 交换机

使用采用了 64-Gbps 24 端口 SAN 交换机的全新第 7 代光纤通道技术，实现高性能和低延迟。
具有多达 24 个 64 Gbps 端口的光纤通道交换机，是 IBM 存储 区域网络交换机硬件系列的一员。它带来了最新的高性能、低延迟的光纤通道存储区域网络 (SAN) 科技。这款交换机提供高速的光纤通道连接，可用于全闪存阵列、高性能主机，并内建先进的分析和遥测功能，所有这些功能都集成在其 ASIC 芯片组中。它可以使您无缝过渡到非易失性存储器快速通道 (NVMe/FC) 工作量，而无需升级任何 SAN 硬件。
通过集中式无阻塞仲裁提高性能，在所有流量条件下为交换机上的每个光纤通道端口提供一致的 64-Gbps 低延迟性能。
在所有 64-Gbps 光纤通道固定交换机的交换机端口和主机总线适配器 (HBA) 端口之间使用前向纠错，以提高可靠性。
提高结构可扩展性，有助于增强各种 SAN 架构的灵活性。了解访问结构中存储 LUN 或命名空间的所有虚拟机。
通过为电源和冷却子系统等所有主要组件提供冗余，实现近乎连续的可用性和可靠性。
下一代 IBM SAN48C-7 64-Gbps 48 端口光纤通道交换机为全闪存阵列和高性能主机提供高速光纤通道连接。
使用这款专为中小型存储网络设计的交换机。该交换机将大量智能功能叠加到其高性能、不依赖协议的交换机结构上。
使用虚拟化服务器快速部署云规模应用程序，并利用从服务器机架到 SAN 核心的高速光纤通道连接。