IBM Storage Networking SAN24C-7 交换机

使用采用了 64-Gbps 24 端口 SAN 交换机的全新第 7 代光纤通道技术，实现高性能和低延迟。

具有多个端口的设备

概述

具有多达 24 个 64 Gbps 端口的光纤通道交换机，是 IBM 存储 区域网络交换机硬件系列的一员。它带来了最新的高性能、低延迟的光纤通道存储区域网络 (SAN) 科技。这款交换机提供高速的光纤通道连接，可用于全闪存阵列、高性能主机，并内建先进的分析和遥测功能，所有这些功能都集成在其 ASIC 芯片组中。它可以使您无缝过渡到非易失性存储器快速通道 (NVMe/FC) 工作量，而无需升级任何 SAN 硬件。

 通过光纤通道交换机提供高性能
优化性能

通过集中式无阻塞仲裁提高性能，在所有流量条件下为交换机上的每个光纤通道端口提供一致的 64-Gbps 低延迟性能。
提高可靠性

在所有 64-Gbps 光纤通道固定交换机的交换机端口和主机总线适配器 (HBA) 端口之间使用前向纠错，以提高可靠性。
提高可扩展性和意识

提高结构可扩展性，有助于增强各种 SAN 架构的灵活性。了解访问结构中存储 LUN 或命名空间的所有虚拟机。
实现高可用性

通过为电源和冷却子系统等所有主要组件提供冗余，实现近乎连续的可用性和可靠性。

功能

﻿﻿抽象化背景上呈现的蓝色数字安全防护盾牌标志与数据安全概念图示
安全引导和防伪技术

使用板载硬件，通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。
大数据科技 数据科学分析
完全集成的 SAN 分析

提供先进的数据流量分析功能，可实时计算交换机上的性能数据，并将数据流传输到任何分析可视化平台。
数据分析 人工智能 大数据 云计算
动态入口速率限制

自动检测任何拥塞症状，并对阻塞和慢速设备动态应用速率限制，以免不利影响扩散到其他设备。

 
抽象化 3D 图示：以蓝色矩形与箭头展现服务器互连架构
智能服务

提供自动分区、智能分区、慢速检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 和 VSAN 间路由以及 Fabric 框架服务质量 (QoS)，实现从 SAN 孤岛迁移到企业存储网络。
大数据技术与数据科学插图
先进的诊断工具

包括交换机间链路诊断、HBA 诊断、远程 SFP 错误收集（小型可插拔错误收集）、交换端口分析器、慢漏监测和在线运行状况管理系统，以提高可靠性、更快地解决问题并降低服务成本。
未来主义抽象背景下的数据传输动态视觉呈现
缓冲器间状态变更通知

提供缓冲区到缓冲区状态更改通知功能，可帮助纠正在接收端传输过程中引入的任何错误。
﻿﻿抽象化背景上呈现的蓝色数字安全防护盾牌标志与数据安全概念图示
安全引导和防伪技术

使用板载硬件，通过保护对关键组件（如引导加载程序、系统映像加载程序和联合测试操作组接口）的访问，防止整个系统遭受恶意攻击。
大数据科技 数据科学分析
完全集成的 SAN 分析

提供先进的数据流量分析功能，可实时计算交换机上的性能数据，并将数据流传输到任何分析可视化平台。
数据分析 人工智能 大数据 云计算
动态入口速率限制

自动检测任何拥塞症状，并对阻塞和慢速设备动态应用速率限制，以免不利影响扩散到其他设备。

 
抽象化 3D 图示：以蓝色矩形与箭头展现服务器互连架构
智能服务

提供自动分区、智能分区、慢速检测和隔离、虚拟 SAN (VSAN) 和 VSAN 间路由以及 Fabric 框架服务质量 (QoS)，实现从 SAN 孤岛迁移到企业存储网络。
大数据技术与数据科学插图
先进的诊断工具

包括交换机间链路诊断、HBA 诊断、远程 SFP 错误收集（小型可插拔错误收集）、交换端口分析器、慢漏监测和在线运行状况管理系统，以提高可靠性、更快地解决问题并降低服务成本。
未来主义抽象背景下的数据传输动态视觉呈现
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提供缓冲区到缓冲区状态更改通知功能，可帮助纠正在接收端传输过程中引入的任何错误。
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