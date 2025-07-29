IBM Storage Networking SAN24C-7 交换机

具有多达 24 个 64 Gbps 端口的光纤通道交换机，是 IBM 存储 区域网络交换机硬件系列的一员。它带来了最新的高性能、低延迟的光纤通道存储区域网络 (SAN) 科技。这款交换机提供高速的光纤通道连接，可用于全闪存阵列、高性能主机，并内建先进的分析和遥测功能，所有这些功能都集成在其 ASIC 芯片组中。它可以使您无缝过渡到非易失性存储器快速通道 (NVMe/FC) 工作量，而无需升级任何 SAN 硬件。