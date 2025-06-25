IBM Storage Networking SAN24B-7

这是一款入门级第 7 代光纤通道交换机，兼具 8 Gbps、16 Gbps、32 Gbps 和 64 Gbps 的性能功能与企业级安全性和功能

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IBM SAN24B-7 硬件

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IBM® SAN24B-7 以较低价格提供企业级光纤通道 (FC) 速度、安全性、功能和可靠性。每个交换机端口都支持高达 64G FC 性能、自动化功能，并附带所有软件许可证以及 IBM Expert Care 保修。
这款入门级 SAN 交换机专为数据驱动型数据中心设计，对于此类数据中心，正常运行时间、可扩展性和网络弹性至关重要。它非常适合使用 IBM FlashSystem® 存储且不断增长的 IT 环境。
 为什么要将旧版交换机升级到 IBM SAN24B-7
实现高速性能

与第 6 代光纤通道相比，带宽 (64G) 高出两倍，延迟降低 50%。
根据需要扩展 SAN

通过按需端口（PoD 许可证）扩展端口数量（8-24 个端口），并通过 32G 或 64G 收发器扩展端口带宽（8G、16G、32G 或 64G 速度）。添加更多交换机，扩展 SAN 结构。
构建具有网络弹性的存储网络

b 型第 7 代包括强化操作系统、安全启动和经验证的硬件或软件信任根，以防范不断演变的网络威胁。
简化设置和管理

第 7 代功能包括自主学习、自我修复和自我优化能力，可减少管理和故障排除工作。

功能

一只手在插多根电线
64G 光纤通道连接

支持多达 24 个 64G FC SFP+ 端口，且兼容早期的 32G/16G 版本（32G FC SFP+ 也支持 16G/8G）。

它还为服务器和 FlashSystem 64G 存储提供高速连接。
黑暗中空荡荡的服务器机房
低延迟交换

交换机延迟为 460 ns（比上一代产品低约 50%）。

它还可以加快对存储阵列的访问，以改善应用程序响应时间和用户体验。
两名工作人员在服务器机房中使用笔记本电脑工作
ISL 中继

支持基于帧的中继，每个中继多达 8 个端口，在第 7 代交换机之间提供高达 512G 聚合带宽。

它还能最大化链路利用率，减少瓶颈，并确保交换机之间的高速弹性连接。
未来数据传输的 3D 渲染抽象插图
网络安全架构

集成强化操作系统、安全启动、硬件或软件信任根、DH-CHAP、FCAP 和端口绑定。

它还可以防止未经授权的访问、固件篡改和其他网络威胁，这对于遵从法规至关重要。
两名同事在服务器机房查看笔记本电脑
高级诊断和监控

提供监控和警报策略套件 (MAPS)、Flow Vision、ClearLink 诊断和结构性能影响通知 (FPIN) 等工具。

它还能减少人为错误，简化管理，并通过主动识别和解决故障最大限度地减少停机时间。
一个人站在一排服务器前
可扩展的按需端口架构

随附 8 个活动端口，配备 64G 或 32G SFP+ 光纤。

它还可以降低前期成本，实现按需付费的可扩展性，并支持灵活的部署策略。
一只手在插多根电线
64G 光纤通道连接

支持多达 24 个 64G FC SFP+ 端口，且兼容早期的 32G/16G 版本（32G FC SFP+ 也支持 16G/8G）。

它还为服务器和 FlashSystem 64G 存储提供高速连接。
黑暗中空荡荡的服务器机房
低延迟交换

交换机延迟为 460 ns（比上一代产品低约 50%）。

它还可以加快对存储阵列的访问，以改善应用程序响应时间和用户体验。
两名工作人员在服务器机房中使用笔记本电脑工作
ISL 中继

支持基于帧的中继，每个中继多达 8 个端口，在第 7 代交换机之间提供高达 512G 聚合带宽。

它还能最大化链路利用率，减少瓶颈，并确保交换机之间的高速弹性连接。
未来数据传输的 3D 渲染抽象插图
网络安全架构

集成强化操作系统、安全启动、硬件或软件信任根、DH-CHAP、FCAP 和端口绑定。

它还可以防止未经授权的访问、固件篡改和其他网络威胁，这对于遵从法规至关重要。
两名同事在服务器机房查看笔记本电脑
高级诊断和监控

提供监控和警报策略套件 (MAPS)、Flow Vision、ClearLink 诊断和结构性能影响通知 (FPIN) 等工具。

它还能减少人为错误，简化管理，并通过主动识别和解决故障最大限度地减少停机时间。
一个人站在一排服务器前
可扩展的按需端口架构

随附 8 个活动端口，配备 64G 或 32G SFP+ 光纤。

它还可以降低前期成本，实现按需付费的可扩展性，并支持灵活的部署策略。
用例 高性能数据库

与 FlashSystem 存储阵列配对，以超低延迟和 64G 光纤通道为任务关键型数据库和 ERP 系统提供支持。

 安全的医疗存储解决方案

借助 FlashSystem 存储确保数据解决方案安全，提供对电子健康记录的即时访问，同时确保持续的正常运行时间和端到端 SAN 安全性。

 实时分析

借助极快的 NVMe-FC 性能和无损光纤通道网络，为 AI 和 BI 工作负载提供强劲动力。
资源 IBM b 型第 7 代安装、迁移和最佳实践

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