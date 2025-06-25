IBM Storage Networking SAN24B-7

这是一款入门级第 7 代光纤通道交换机，兼具 8 Gbps、16 Gbps、32 Gbps 和 64 Gbps 的性能功能与企业级安全性和功能
与第 6 代光纤通道相比，带宽 (64G) 高出两倍，延迟降低 50%。
通过按需端口（PoD 许可证）扩展端口数量（8-24 个端口），并通过 32G 或 64G 收发器扩展端口带宽（8G、16G、32G 或 64G 速度）。添加更多交换机，扩展 SAN 结构。
b 型第 7 代包括强化操作系统、安全启动和经验证的硬件或软件信任根，以防范不断演变的网络威胁。
第 7 代功能包括自主学习、自我修复和自我优化能力，可减少管理和故障排除工作。
与 FlashSystem 存储阵列配对，以超低延迟和 64G 光纤通道为任务关键型数据库和 ERP 系统提供支持。
借助 FlashSystem 存储确保数据解决方案安全，提供对电子健康记录的即时访问，同时确保持续的正常运行时间和端到端 SAN 安全性。
借助极快的 NVMe-FC 性能和无损光纤通道网络，为 AI 和 BI 工作负载提供强劲动力。
IBM Redbooks 帮助管理员了解如何实施和迁移到 IBM b 型第 7 代 SAN。
IBM b 型第 7 代功能可帮助管理员享受一流的性能、正常运行时间和安全性，而无需主动管理。
获取有关旧版 SAN 产品支持终止状态的详细信息，并了解升级到 IBM SAN24B-7 如何增强性能、管理和安全性。