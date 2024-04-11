IBM Storage Networking SAN24B-6 是一款入门级交换机，兼具 4、8、16 和 32 Gbps 的高性能功能以及简便抓取操作和企业级功能。它使中小型数据中心能够以较低的成本获得行业领先的第 6 代光纤通道技术，并能够从小规模开始按需扩展（从 8 个端口到 24 个端口），以支持不断变化的存储环境。IBM b 型第 6 代光纤通道产品旨在为新的高性能应用程序工作负载释放新存储技术的全部潜力。