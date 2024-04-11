IBM Storage Networking SAN24B-6 是一款入门级交换机，兼具 4、8、16 和 32 Gbps 的高性能功能以及简便抓取操作和企业级功能。它使中小型数据中心能够以较低的成本获得行业领先的第 6 代光纤通道技术，并能够从小规模开始按需扩展（从 8 个端口到 24 个端口），以支持不断变化的存储环境。IBM b 型第 6 代光纤通道产品旨在为新的高性能应用程序工作负载释放新存储技术的全部潜力。
可通过按需端口 (PoD) 配置为 8、16 或 24 个端口，并利用适当的收发器支持 4、8、16 或 32 Gbps 速度。包括一个集成电源和四个内置风扇。
在一个灵活、易用的解决方案中提供行业领先的第 5 代和第 6 代光纤通道技术，并且易于使用 EZSwitchSetup 向导进行部署。
提供先进的 32 Gbps 性能，以便为新的高性能应用程序工作负载释放新存储技术的全部潜力。
IBM b 型第 5 代和第 6 代技术继承了大量的光纤通道创新成果，为世界上最苛刻的数据中心提供了行业领先的可靠性。借助 Fabric Vision 技术和 VM Insight，管理员可以快速识别异常的 VM 行为，以便于执行故障排除和故障隔离，从而帮助确保实现最高的性能和运行稳定性。
Fabric Vision 技术通过监控、管理和诊断功能提供对整个网络的可见性，使管理员能够避免问题，以防止它们影响到运营。Fabric Vision 技术包括 VM Insight、Monitoring and Alerting Policy Suite (MAPS)、Fabric Performance Impact (FPI) Monitoring、仪表板、Configuration and Operational Monitoring Policy Automation Services Suite (COMPASS)、ClearLink Diagnostics、Flow Vision、FEC 以及 Credit Loss Recovery。
IBM Network Advisor 是一个可选的软件管理工具，提供了增强的用户界面和其他功能，以简化 b 型光纤通道管理。它可以帮助诊断和解决问题，以最大限度地延长正常运行时间、提高运营效率和降低成本。由向导驱动的界面允许将网状结构、交换机和端口作为组进行管理，从而缩短部署和配置时间。可自定义的仪表板会显示性能和运行状况指标。
SAN24B-6 在一个灵活、易用的解决方案中提供行业领先的第 6 代光纤通道技术，可通过 PoD 经济高效地从 8 个端口扩展到 24 个端口。可以使用 EZSwitchSetup 向导轻松进行部署，该向导具有简单的用户界面，只需三个步骤即可大大缩短部署和配置时间。
可以将 IBM Storage Networking SAN24B-6 作为一个全网状结构交换机或接入网关进行部署，从而简化网状结构拓扑和异构网状结构连接（默认的模式设置是交换机）。“接入网关”模式 4 利用 N_Port ID 虚拟化 (NPIV) 交换机标准，将物理服务器和虚拟服务器直接呈现给存储区域网络 (SAN) 网状结构的核心。这样将使接入网关对 SAN 网状结构透明，从而大大减少对网络边缘的管理。
小型可插拔设备 (SFP)
一年；客户可更换单元 (CRU) 和 9x5 下一工作日现场响应；保修服务升级。
使用 16 Gbps SFP+ 收发器时，速度为 4、8 和 16 Gbps
使用 32 Gbps SFP+ 收发器时，速度为 8、16 和 32 Gbps
请参阅 SAN24B-6 Redbooks 产品指南，以查看最新的可选功能
宽度：42.88 厘米（16.88 英寸）高度：4.29 厘米（1.69 英寸）深度：30.66 厘米（12.07 英寸）
5.76 千克（12.65 磅），带一个集成电源，不带收发器
使用一个低成本、高性能的平台，为企业提供支持闪存的解决方案。
Fabric Vision 技术是第 6 代光纤通道的扩展，提供了强大的监控、管理和诊断工具。
了解如何利用 Fabric Vision 技术，更好地洞察和监视整个存储网络。
了解 IBM Network Advisor 软件管理工具如何为当今的 SAN 网状结构提供简化的网络管理。
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