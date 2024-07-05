IBM Storage Networking SAN18B-6 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 12 个 32 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。
IBM Storage Networking SAN18B-6 扩展交换机可显著提高复制性能，并支持组织通过部署成本较低的 WAN 连接实现大幅降本。SAN18B-6 具有强劲性能、不间断可靠性和卓越安全性，能有效应对数据中心之间无休止的数据传输，最大限度地减少中断的影响，以维护服务级别协议 (SLA)，并保护数据中心之间的在途数据安全。
使用数据压缩、磁盘和磁带协议加速、经过 WAN 优化的 TCP 以及其他扩展技术，最大限度地提高远距离复制和备份吞吐量。
获得现代化的复制连接解决方案，经济高效且迅捷地进行跨站点数据复制，实现快速且持续的数据保护。
具有 4 比 1 的压缩比，根据数据类型和 WAN 连接的特性，复制吞吐量可扩展至 10 Gbps。
这一强大平台适合中型多站点数据中心环境，用于实施块、文件和磁带数据保护解决方案。对于构建高性能数据中心到数据中心的基础架构，实施多站点异步和同步存储复制，以及集中式磁带备份、恢复和归档解决方案而言，这是一个理想平台。
SAN18B-6 的高级性能和网络优化功能，可支持复制和备份应用程序在更短的时间内，通过城域网和 WAN 链路发送更多数据，并优化可用的 WAN 带宽。
SAN18B-6 提供了一系列功能，从部署前验证，到高级网络故障恢复技术，以确保存储扩展基础架构持续可用。
SAN18B-6 扩展交换机使用牢不可破的网络加密，确保 WAN 中的在途数据免受威胁。这款交换机具有基于硬件的强大 IPsec 和 AES 256 位加密，可确保数据安全，并满足安全合规要求。
Fabric Vision 技术是第六代光纤通道的扩展，受 IBM 扩展产品支持，可在整个存储网络中提供前所未有的洞察力和可见性。
Fabric Vision 技术可提供突破性的硬件和软件解决方案，有助于简化监控、最大限度地提高网络可用性，并大幅降低成本。Fabric Vision 技术具有创新的监控、管理和诊断功能，可支持管理员在问题影响运营之前加以避免，从而帮助其组织满足 SLA。
通过自动执行重复性任务，IT 组织可以显著提高效率，大幅降低操作错误的风险。大规模 IT 环境中的自动化技术，集成了各种基础架构组件，实现一致性和可预测性，以提高运营效率和敏捷性。
系统架构
机柜
设计用于安装在 19 英寸机柜中的 1U 机箱
光纤通道端口
12 个端口，支持 32 Gbps，通用（E、F、M、D 和 EX 端口）
以太网端口
6 个 1/10 GbE 端口，用于 LAN 和 WAN 连接
可扩展性
全 Fabric 架构，最多 239 台交换机
经认证的最大值
光纤通道
性能
以太网接口
1GbE 和 10GbE
IBM Trunking
每个中继端口最多可以聚合八条 32 Gbps 的链路，总带宽达到 256 Gbps。每个交换机可以配置的中继组数量没有限制
架构延迟
无阻塞共享内存，900 ns，无争用，32 Gbps 直通交换
最大光纤
通道帧大小
2112 字节有效载荷
最大 IP MTU 大小
巨型帧 1280 字节至 9216 字节
服务等级
2 类、3 类、F 类（交换机间帧）
端口类型
F_Port、E_Port、EX_Port、(FCR E_Port)、D_Port（诊断端口）、M_Port（镜像端口），以及基于交换机类型的自发现端口 (U_Port)；VE_Port（FCIP 和 IP 扩展）
数据流量类型
光纤通道、FCIP 和 IP 扩展
USB
一个 USB 端口用于系统日志文件下载或固件升级
介质类型
光纤通道：热插拔小型可插拔模块 (SFP) 和 SFP+、短波长 (SWL) 和长波长 (LWL) 收发器（不同波长选项适用于 16 和 32 Gbps 的 SFP）以太网：热插拔 SFP 和 SFP+、短距离波长 (SRWL)、长距离波长 (LRWL) 和铜质 SFP/SFP+ 收发器
光纤通道网络架构服务
简单名称服务器 (SNS)；注册状态更改通知 (RSCN)、NTP、RADIUS、可靠提交服务 (RCS)、动态路径选择 (DPS)、基于交换的路由、基于设备的路由、基于端口的路由、无损、高级分区、Web 工具、中继、扩展结构、Fabric Vision、SDDQ
扩展服务
扩展中继、自适应速率限制 (ARL)、WAN 测试工具 (Wtool)、开放系统磁带流水线 (OSTP)、FastWrite (FCIP-FW)、QoS 标记、带宽强制执行、PerPriority TCP QoS (PTQ)、高级扩展，以及集成路由 (FCR)
可选升级
许可证
在 SAN18B-6 基本配置上，可通过升级许可证，启用以下可选扩展功能：
管理
支持管理
串口（9600, 8, 1，无奇偶校验，无流控）、命令行界面 (CLI)：SSHv2 或 Telnet、Web 工具：HTTP/HTTPS、SNMPv1/v3 (FE MIB, FC MANAGEMENT MIB），SMI-S、RADIUS、LDAP
安全性
光纤通道 ISL（E 端口）上的 AES-GCM-256 加密、DH-CHAP（交换机和终端设备之间）、FCAP 交换机身份验证；符合 FIPS 140-2 L2 标准、HTTPS、IP 过滤、支持 IPv6 的 LDAP、OpenLDAP、端口绑定、RADIUS、TACACS+、基于角色的访问控制 (RBAC)、传输层安全 (TLS) v1.2+、安全复制 (SCP)、安全 RPC、SFTP、SSHv2、SSL、交换机绑定、可信交换机
扩展安全性
管理访问权限
10/100/1000 以太网 (RJ-45)；串行端口 (RJ-45) 和一个 USB 端口
诊断
POST 和嵌入式在线/离线诊断，包括 D 端口、WAN 测试工具、FCIP ping、FCIPtraceroute、FCPing、Pathinfo (FC traceroute)、supportSave、rasLog、Syslog、MAPS、SDDQ、Flow Vision 和 Ftrace
机械
机柜
从后向前的气流/非端口侧进气和电源、1RU、19 英寸、符合 EIA 标准
尺寸
系统重量
环境
温度
相对湿度
（非冷凝）
海拔（海平面以上）
冲击
振动
气流
电源
电源
双路，热插拔，冗余，交流输入电源，配备集成系统冷却风扇
电源接口
C14；需要 C13 插头
输入电压
100 VAC 至 240 VAC（标称），90 VAC 至 264 VAC（范围）
输入线路频率
50/60 Hz（标称），47 Hz 至 63 Hz（范围）
最大浪涌电流
240 V 交流电下，50A 峰值电流持续 <10 ms 至 150 ms，<15A 峰值；冷启动时在 240 V 交流电下，50A 峰值电流持续 <10 ms，15A 峰值；10 ms 到 150 ms 周期内 15A 峰值，<3.5A 峰值用于 >150 ms 的周期
功耗