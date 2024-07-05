主页 存储 SAN SAN18B_6 IBM Storage Networking SAN18B-6
快速、可靠且安全地实现远程数据保护
“IBM Host Access Client Package”的数字渲染

IBM Storage Networking SAN18B-6 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 12 个 32 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。

IBM Storage Networking SAN18B-6 扩展交换机可显著提高复制性能，并支持组织通过部署成本较低的 WAN 连接实现大幅降本。SAN18B-6 具有强劲性能、不间断可靠性和卓越安全性，能有效应对数据中心之间无休止的数据传输，最大限度地减少中断的影响，以维护服务级别协议 (SLA)，并保护数据中心之间的在途数据安全。
优势 加速安全移动更多数据

使用数据压缩、磁盘和磁带协议加速、经过 WAN 优化的 TCP 以及其他扩展技术，最大限度地提高远距离复制和备份吞吐量。

 通过成本较低的 WAN 复制数据

获得现代化的复制连接解决方案，经济高效且迅捷地进行跨站点数据复制，实现快速且持续的数据保护。

 通过压缩实现高吞吐量

具有 4 比 1 的压缩比，根据数据类型和 WAN 连接的特性，复制吞吐量可扩展至 10 Gbps。
功能
专为中端存储设计的扩展平台

这一强大平台适合中型多站点数据中心环境，用于实施块、文件和磁带数据保护解决方案。对于构建高性能数据中心到数据中心的基础架构，实施多站点异步和同步存储复制，以及集中式磁带备份、恢复和归档解决方案而言，这是一个理想平台。
远程快速传输更多数据

SAN18B-6 的高级性能和网络优化功能，可支持复制和备份应用程序在更短的时间内，通过城域网和 WAN 链路发送更多数据，并优化可用的 WAN 带宽。
保护数据免受网络中断和断电的影响

SAN18B-6 提供了一系列功能，从部署前验证，到高级网络故障恢复技术，以确保存储扩展基础架构持续可用。
确保数据安全，防止网络泄漏

SAN18B-6 扩展交换机使用牢不可破的网络加密，确保 WAN 中的在途数据免受威胁。这款交换机具有基于硬件的强大 IPsec 和 AES 256 位加密，可确保数据安全，并满足安全合规要求。
在数据中心之间扩展 Fabric Vision 技术

Fabric Vision 技术是第六代光纤通道的扩展，受 IBM 扩展产品支持，可在整个存储网络中提供前所未有的洞察力和可见性。
简化的管理和稳健的网络分析

Fabric Vision 技术可提供突破性的硬件和软件解决方案，有助于简化监控、最大限度地提高网络可用性，并大幅降低成本。Fabric Vision 技术具有创新的监控、管理和诊断功能，可支持管理员在问题影响运营之前加以避免，从而帮助其组织满足 SLA。
通过结构自动化提高效率

通过自动执行重复性任务，IT 组织可以显著提高效率，大幅降低操作错误的风险。大规模 IT 环境中的自动化技术，集成了各种基础架构组件，实现一致性和可预测性，以提高运营效率和敏捷性。
技术规范

系统架构

机柜

设计用于安装在 19 英寸机柜中的 1U 机箱

光纤通道端口

12 个端口，支持 32 Gbps，通用（E、F、M、D 和 EX 端口）

以太网端口

6 个 1/10 GbE 端口，用于 LAN 和 WAN 连接

可扩展性

全 Fabric 架构，最多 239 台交换机

经认证的最大值
  • 单一架构：56 个域，7 个跳数
  • 多协议路由架构：19 个跳数

光纤通道
性能
  • 8.5 Gbps 线速，全双工
  • 14.025 Gbps 线速，全双工
  • 28.05 Gbps 线速，全双工
  • 自动感应 8、16 和 32 Gb/s 端口速度

以太网接口

1GbE 和 10GbE

IBM Trunking

每个中继端口最多可以聚合八条 32 Gbps 的链路，总带宽达到 256 Gbps。每个交换机可以配置的中继组数量没有限制

架构延迟

无阻塞共享内存，900 ns，无争用，32 Gbps 直通交换

最大光纤
通道帧大小

2112 字节有效载荷

最大 IP MTU 大小

巨型帧 1280 字节至 9216 字节

服务等级

2 类、3 类、F 类（交换机间帧）

端口类型

F_Port、E_Port、EX_Port、(FCR E_Port)、D_Port（诊断端口）、M_Port（镜像端口），以及基于交换机类型的自发现端口 (U_Port)；VE_Port（FCIP 和 IP 扩展）

数据流量类型

光纤通道、FCIP 和 IP 扩展

USB

一个 USB 端口用于系统日志文件下载或固件升级

介质类型

光纤通道：热插拔小型可插拔模块 (SFP) 和 SFP+、短波长 (SWL) 和长波长 (LWL) 收发器（不同波长选项适用于 16 和 32 Gbps 的 SFP）以太网：热插拔 SFP 和 SFP+、短距离波长 (SRWL)、长距离波长 (LRWL) 和铜质 SFP/SFP+ 收发器

光纤通道网络架构服务

简单名称服务器 (SNS)；注册状态更改通知 (RSCN)、NTP、RADIUS、可靠提交服务 (RCS)、动态路径选择 (DPS)、基于交换的路由、基于设备的路由、基于端口的路由、无损、高级分区、Web 工具、中继、扩展结构、Fabric Vision、SDDQ

扩展服务

扩展中继、自适应速率限制 (ARL)、WAN 测试工具 (Wtool)、开放系统磁带流水线 (OSTP)、FastWrite (FCIP-FW)、QoS 标记、带宽强制执行、PerPriority TCP QoS (PTQ)、高级扩展，以及集成路由 (FCR)

可选升级
许可证

在 SAN18B-6 基本配置上，可通过升级许可证，启用以下可选扩展功能：

  • 实现从 1 Gbps 到 2.5 Gbps 的 WAN 端吞吐量
  • 在以太网端口上启用 10 GbE 端口速度 - 启用额外的 8 个光纤通道端口，包括 16Gbps SFP
  • 启用高级软件功能，包括 Fabric Vision 技术、扩展中继、光纤通道中继和联合路由

管理

支持管理

串口（9600, 8, 1，无奇偶校验，无流控）、命令行界面 (CLI)：SSHv2 或 Telnet、Web 工具：HTTP/HTTPS、SNMPv1/v3 (FE MIB, FC MANAGEMENT MIB），SMI-S、RADIUS、LDAP

安全性

光纤通道 ISL（E 端口）上的 AES-GCM-256 加密、DH-CHAP（交换机和终端设备之间）、FCAP 交换机身份验证；符合 FIPS 140-2 L2 标准、HTTPS、IP 过滤、支持 IPv6 的 LDAP、OpenLDAP、端口绑定、RADIUS、TACACS+、基于角色的访问控制 (RBAC)、传输层安全 (TLS) v1.2+、安全复制 (SCP)、安全 RPC、SFTP、SSHv2、SSL、交换机绑定、可信交换机

扩展安全性
  • 加密：AES-GCM-256 IPsec 隧道（VE_Port）
  • 验证：ECDSA-P384
  • Diffie-Hellman：ECDH-P384
  • PRF：PRF-HMAC-384
  • 完整性：HMAC-384-192、ESP、套件 B、ConnectedpWWN FCIP 检查

管理访问权限

10/100/1000 以太网 (RJ-45)；串行端口 (RJ-45) 和一个 USB 端口

诊断

POST 和嵌入式在线/离线诊断，包括 D 端口、WAN 测试工具、FCIP ping、FCIPtraceroute、FCPing、Pathinfo (FC traceroute)、supportSave、rasLog、Syslog、MAPS、SDDQ、Flow Vision 和 Ftrace

机械

机柜

从后向前的气流/非端口侧进气和电源、1RU、19 英寸、符合 EIA 标准

尺寸
  • 宽度：44.0 厘米（17.32 英寸）
  • 高度：4.4 厘米（1.73 英寸）
  • 深度：45.7 厘米（17.74 英寸）

系统重量
  • 7.98 千克（17.6 磅）空载
  • 8.35 千克（18.4 磅）满载

环境

温度
  • 操作期间：0°C 至 40°C（32°F 至 104°F）
  • 非操作期间：25°C 至 70°C（13°F 至 158°F）

相对湿度
（非冷凝）
  • 操作期间：40°C (104°F) 时为 10% 至 85%
  • 非操作期间：10% 至 90

海拔（海平面以上）
  • 操作期间：0 到 3000m（9842 英尺）
  • 存储期间：0 至 12 千米（39,370 英尺）

冲击
  • 操作期间：10G，10 ms，半正弦波
  • 非操作期间：33G，11 ms，半正弦波，3G 轴

振动
  • 操作期间：0.25g 正弦波，0.4 grms 随机，5 Hz 至 500 Hz
  • 非操作期间：5 Hz 时 0.5 grms，10 Hz 到 500 Hz 时 1.0 grms（正弦振动），3 Hz 到 500 Hz 时 1.12 grms（随机振动）

气流
  • 最大：45.0 CFM
  • 标称：22.4 CFM

电源

电源

双路，热插拔，冗余，交流输入电源，配备集成系统冷却风扇

电源接口

C14；需要 C13 插头

输入电压

100 VAC 至 240 VAC（标称），90 VAC 至 264 VAC（范围）

输入线路频率

50/60 Hz（标称），47 Hz 至 63 Hz（范围）

最大浪涌电流

240 V 交流电下，50A 峰值电流持续 <10 ms 至 150 ms，<15A 峰值；冷启动时在 240 V 交流电下，50A 峰值电流持续 <10 ms，15A 峰值；10 ms 到 150 ms 周期内 15A 峰值，<3.5A 峰值用于 >150 ms 的周期

功耗
  • @100 VAC：1.29A，130W，444 BTU/小时，135 VA（最高配置）
  • @200 VAC：0.65A，132W，449 BTU/小时，146 VA（最高配置）
资源 SAN18B-6 用户指南

了解如何安装、维护和使用 SAN18B-6 扩展交换机。

 设备概述

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后续步骤

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