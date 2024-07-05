IBM Storage Networking SAN18B-6 是一款扩展级 SAN 交换机，配备多达 12 个 32 Gbps 光纤通道端口。它是 IBM存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。

IBM Storage Networking SAN18B-6 扩展交换机可显著提高复制性能，并支持组织通过部署成本较低的 WAN 连接实现大幅降本。SAN18B-6 具有强劲性能、不间断可靠性和卓越安全性，能有效应对数据中心之间无休止的数据传输，最大限度地减少中断的影响，以维护服务级别协议 (SLA)，并保护数据中心之间的在途数据安全。