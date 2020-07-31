主页 业务自动化 Robotic Process Automation (RPA) 成功案例
越来越多的公司依靠 IBM® Robotic Process Automation 来满足其自动化需求
立即体验
等距插图：在连接到各种屏幕的笔记本电脑上工作的人员

概述

用他们自己的话说便是：了解各个行业的公司如何通过 IBM Robotic Process Automation 实现更高投资回报率。
估算您的价格和投资回报率
IBM Robotic Process Automation 案例研究 Primanti Brothers

该连锁餐厅利用 IBM Robotic Process Automation 在 3 个月内消除了 2,000 个小时的手动工作时间，从而实现了 100% 的投资回报率。

 Bureau voor Normalisatie

IBM Robotic Process Automation 机器人帮助比利时标准化组织 NBN 在更短时间内完成更多工作。

 Selta Square

该初创公司使用 IBM Robotic Process Automation 自动执行其首创的药物安全监控中的核心流程。

 New Mexico Mutual

该保险公司利用 IBM Robotic Process Automation 将员工从重复性任务中解放出来，每天可节省 3.5 小时工作时间。

 Aon Italy

Aon Italy 利用 IBM Robotic Process Automation 和 IBM® Cloud Pak 实现保险和风险流程的现代化。

 Sicoob

Sicoob 利用 IBM Robotic Process Automation 将流程耗时缩短 80%，并将成本降低 20%。

 Credigy 解决方案

Credigy 使用 IBM Robotic Process Automation 对数千笔贷款进行尽责调查以及处理发票等。

 Cobmax

Cobmax 通过流程自动化节省了时间，并将后台操作量减少 50%。

 Lojacorr Network

Lojacorr Network 使用 IBM Robotic Process Automation 将流程执行效率提高 80%。

 Inter Aduaneira

Inter Aduaneira 使用 IBM Robotic Process Automation 软件实现货运跟踪自动化，从而节省了数千个小时的人工工作时间。

 GAM

GAM 通过自动执行人工任务和重复性任务，每年可节省 12 万巴西雷亚尔。

 IBM 财务部

IBM 可帮助财务员工消除手动任务，从而将更多注意力转移到最有价值的工作上
资源 IBM 委托开展的 Forrester TEI 报告

阅读 Total Economic Impact™ (TEI) 报告，了解实施 IBM Robotic Process Automation 的潜在投资回报率。

 IBM Robotic Process Automation 资源

探索我们数字库中的机器人流程自动化资源。

 采取下一步行动

 

了解由人工智能驱动的 IBM Robotic Process Automation 的优势。

 立即体验
更多探索方式 文档 资源 社区