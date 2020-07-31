Primanti Brothers 该连锁餐厅利用 IBM Robotic Process Automation 在 3 个月内消除了 2,000 个小时的手动工作时间，从而实现了 100% 的投资回报率。

Bureau voor Normalisatie IBM Robotic Process Automation 机器人帮助比利时标准化组织 NBN 在更短时间内完成更多工作。

Selta Square 该初创公司使用 IBM Robotic Process Automation 自动执行其首创的药物安全监控中的核心流程。

New Mexico Mutual 该保险公司利用 IBM Robotic Process Automation 将员工从重复性任务中解放出来，每天可节省 3.5 小时工作时间。

Aon Italy Aon Italy 利用 IBM Robotic Process Automation 和 IBM® Cloud Pak 实现保险和风险流程的现代化。

Sicoob Sicoob 利用 IBM Robotic Process Automation 将流程耗时缩短 80%，并将成本降低 20%。

Credigy 解决方案 Credigy 使用 IBM Robotic Process Automation 对数千笔贷款进行尽责调查以及处理发票等。

Cobmax Cobmax 通过流程自动化节省了时间，并将后台操作量减少 50%。

Lojacorr Network Lojacorr Network 使用 IBM Robotic Process Automation 将流程执行效率提高 80%。

Inter Aduaneira Inter Aduaneira 使用 IBM Robotic Process Automation 软件实现货运跟踪自动化，从而节省了数千个小时的人工工作时间。

GAM GAM 通过自动执行人工任务和重复性任务，每年可节省 12 万巴西雷亚尔。