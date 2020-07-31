该连锁餐厅利用 IBM Robotic Process Automation 在 3 个月内消除了 2,000 个小时的手动工作时间，从而实现了 100% 的投资回报率。
IBM Robotic Process Automation 机器人帮助比利时标准化组织 NBN 在更短时间内完成更多工作。
该初创公司使用 IBM Robotic Process Automation 自动执行其首创的药物安全监控中的核心流程。
该保险公司利用 IBM Robotic Process Automation 将员工从重复性任务中解放出来，每天可节省 3.5 小时工作时间。
Aon Italy 利用 IBM Robotic Process Automation 和 IBM® Cloud Pak 实现保险和风险流程的现代化。
Sicoob 利用 IBM Robotic Process Automation 将流程耗时缩短 80%，并将成本降低 20%。
Credigy 使用 IBM Robotic Process Automation 对数千笔贷款进行尽责调查以及处理发票等。
Cobmax 通过流程自动化节省了时间，并将后台操作量减少 50%。
Lojacorr Network 使用 IBM Robotic Process Automation 将流程执行效率提高 80%。
Inter Aduaneira 使用 IBM Robotic Process Automation 软件实现货运跟踪自动化，从而节省了数千个小时的人工工作时间。
GAM 通过自动执行人工任务和重复性任务，每年可节省 12 万巴西雷亚尔。
IBM 可帮助财务员工消除手动任务，从而将更多注意力转移到最有价值的工作上