提供基于模型的协作式系统工程开发环境，以改进产品
IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers 使用系统建模语言（SysML）和统一建模语言（UML） —所有这些都在 MBSE（基于模型的系统工程）环境中进行。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。
以图形方式表达规格和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和整个供应链之间的沟通。
通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明和设计测试。
通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers 通过使用动画功能进行设计级调试，帮助消除模型缺陷。利用动画支持在更高的抽象级别调试设计。您还可以通过注入事件、调用操作和步进模型来查看状态图中突出显示的活动状态。它使用 SysML 参数图的参数约束求解器促进权衡研究分析和架构权衡。
您可以通过 SysML 和 UML 建模将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。通过该软件，您可以在设计元素和测试用例中存储需求，在模型中提供可追溯性信息。它支持从设计到需求的全面可追溯性，使您可以查看需求变更对设计的影响。它还包括静态模型检查分析，有助于提高模型的一致性和完整性。
Rhapsody – Designer for Systems Engineers 允许您与扩展团队共享和审查设计，从而帮助您管理在不同环境中开发一致设计的复杂性。它将设计和开发功能集成到统一的环境中，并具有先进的模型浏览器，可快速分类、组织和编辑模型。该软件还包括图形模型比较和模型元素合并，使团队能够并行工作。
使用该软件，您可以通过 UML、SysML AUTOSAR、实时嵌入式系统建模与分析（MARTE）或 DDS 将复杂的需求可视化。IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Designer for Systems Engineers 支持 DSL 来创建独特的图表和图表元素。它还能提高设计与静态模型检查分析的一致性。
Rhapsody – Designer for Systems Engineers 可帮助您与其他 IBM ELM 产品集成：需求管理 DOORS® 系列、工作流管理和 Rhapsody – Architect for System Engineers。您可以为美国国防部架构框架（DoDAF）、英国国防部架构框架（MODAF）和 DoDAF/MODAF 统一配置文件（UPDM）创建工件。使用 Rhapsody – Tools and Utilities Add On 软件为设计的可视化模拟开发图形面板。