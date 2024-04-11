IBM Rational Synergy 是一种基于任务的软件配置管理 (SCM) 解决方案，该解决方案将分散在全球各地的开发团队聚集到一个统一平台上。利用该解决方案所提供的功能，软件和系统开发团队可以更快、更轻松地工作并开展协作。
高性能 WAN 接入允许分布式团队以类似 LAN 的速度开展业务，减少了多台服务器的开销。
软件变更和任务实时同步，因此分散的团队可以通过全球交付框架以协同一致的方式开展协作。
单个 SCM 存储库管理与软件开发相关的所有工件，包括源代码、文档等。
可以更有效地规划维护活动，以帮助确保全天候的高可用性。
IBM Rational Synergy 可帮助规划、跟踪和集中管理整个组织的多个项目和版本。
该软件有助于加强治理、验证合规性、提供近乎实时的可见性并减少管理开销。
该软件提供了一种通用语言，可帮助用户以一致的方式与项目进行交互以及彼此间进行交互。
Rational Synergy 有助于加快开发速度并减少重复工作。组件存储库允许唯一地标识软件组件，并对其进行版本控制以便于重用。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody 是一个经过验证的解决方案，帮助您应对产品和系统开发中的复杂任务。
IBM Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。
IBM Engineering Requirements Management DOORS Family 是一个用于优化要求沟通、协作和验证的应用程序。
IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 是一个可扩展的解决方案，用于优化通信和协作。