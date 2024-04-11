IBM Rational Synergy 是一种基于任务的软件配置管理 (SCM) 解决方案，该解决方案将分散在全球各地的开发团队聚集到一个统一平台上。利用该解决方案所提供的功能，软件和系统开发团队可以更快、更轻松地工作并开展协作。