定价
一名男性使用电脑
IBM® Rational ClearCase 定价详情

IBM Rational ClearCase 以多种捆绑包的形式提供，每个捆绑包提供特有功能，采用特有定价。更多详细信息，请参阅表格。
哪个选项适合您？
Rational ClearCase

提供对各类软件资产的受控访问。

特色产品 最受欢迎 Rational ClearCase MultiSite

支持跨远程站点的文件访问，并可扩展以支持成千上万的用户。

 ClearCase 和 ClearCase MultiSite

提供多个分布式环境的生命周期管理。

 ClearCase Change Management System

结合 Rational ClearCase 和 Rational ClearQuest 的优点。

 ClearCase Change Management - Enterprise

结合 ClearCase、ClearQuest、ClearCase MultiSite 和 ClearQuest MultiSite 的优点。
定价表

Rational ClearCase

Rational ClearCase MultiSite

ClearCase 和 ClearCase MultiSite

ClearCase Change Management System

ClearCase Change Mgmt - Enterprise

支持异质环境

将增量变更传输到 IBM Rational ClearCase 存储库，改善网络性能

保证分布式团队能够并行开发应用程序

管理从设计到代码再到测试的所有资产

聚焦开发人员和团队的生产力

提供四类虚拟工作空间：动态、快照、Web 和自动视图

支持灾难恢复，可从复制站点检索文件

自动复制和同步资产和配置

快速划分缺陷和变更请求的优先级并加以跟踪

可以与系统和应用程序生命周期管理集成

简化编辑-构建-调试周期，准确再现软件版本

提供基于 Web 的监控功能，支持服务器和操作系统消息的统计

与 IBM Rational ClearQuest 和 IBM Rational ClearQuest MultiSite 配合

通过开箱即用的流程自动化简化变更

更快、更高质量地开发复杂软件和系统

提供集中式存储库，安全地捕获开发资产并对其进行版本控制

在发生网络故障时重新发送信息，维护数据完整性

包括集成的工作流程管理以及缺陷和变更跟踪功能

实现并行开发

通过团队协作管理开发复杂性

在交付周期尽早预防、减少并识别错误

在系统故障时自动恢复存储库

包括技术支持、专业服务和培训等服务选项

使用高级工作空间管理

采用灵活的开发流程

与 IBM Rational ClearQuest®、IBM Rational Team Concert 和 IBM Rational Build Forge® 集成

支持元数据的控制权以防止覆盖更改

开发人员能够从领先的 IDE 中直接访问资产和更改

降低管理成本，同时保证安全性

支持基于资产的开发，实现设计和组件重用

依托当前投资，实现应用程序生命周期的无缝整合

提供高级内部版本/版本管理和审计支持

改善整个开发生命周期的协作和利益相关者参与

从小型工作组扩展到高度分布式全球团队

快速响应业务需求的全球一体化企业
采取后续步骤

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