提供对各类软件资产的受控访问。
支持跨远程站点的文件访问，并可扩展以支持成千上万的用户。
提供多个分布式环境的生命周期管理。
结合 Rational ClearCase 和 Rational ClearQuest 的优点。
结合 ClearCase、ClearQuest、ClearCase MultiSite 和 ClearQuest MultiSite 的优点。
Rational ClearCase
Rational ClearCase MultiSite
ClearCase 和 ClearCase MultiSite
ClearCase Change Management System
ClearCase Change Mgmt - Enterprise
支持异质环境
将增量变更传输到 IBM Rational ClearCase 存储库，改善网络性能
保证分布式团队能够并行开发应用程序
管理从设计到代码再到测试的所有资产
聚焦开发人员和团队的生产力
提供四类虚拟工作空间：动态、快照、Web 和自动视图
支持灾难恢复，可从复制站点检索文件
自动复制和同步资产和配置
快速划分缺陷和变更请求的优先级并加以跟踪
可以与系统和应用程序生命周期管理集成
简化编辑-构建-调试周期，准确再现软件版本
提供基于 Web 的监控功能，支持服务器和操作系统消息的统计
与 IBM Rational ClearQuest 和 IBM Rational ClearQuest MultiSite 配合
通过开箱即用的流程自动化简化变更
更快、更高质量地开发复杂软件和系统
提供集中式存储库，安全地捕获开发资产并对其进行版本控制
在发生网络故障时重新发送信息，维护数据完整性
包括集成的工作流程管理以及缺陷和变更跟踪功能
实现并行开发
通过团队协作管理开发复杂性
在交付周期尽早预防、减少并识别错误
在系统故障时自动恢复存储库
包括技术支持、专业服务和培训等服务选项
使用高级工作空间管理
采用灵活的开发流程
与 IBM Rational ClearQuest®、IBM Rational Team Concert 和 IBM Rational Build Forge® 集成
支持元数据的控制权以防止覆盖更改
开发人员能够从领先的 IDE 中直接访问资产和更改
降低管理成本，同时保证安全性
支持基于资产的开发，实现设计和组件重用
依托当前投资，实现应用程序生命周期的无缝整合
提供高级内部版本/版本管理和审计支持
改善整个开发生命周期的协作和利益相关者参与
从小型工作组扩展到高度分布式全球团队
快速响应业务需求的全球一体化企业