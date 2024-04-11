IBM Rational Asset Manager 使您的组织能够有效地管理和重用分布式开发环境中的所有类型的资产。
它有助于管理和支配软件和系统交付中涉及的业务和技术资产，这些资产来自整个组织共享或引用的一个或多个已发布产品。
使用库来管理和控制软件和系统交付中涉及的业务和技术资产。
简化最终软件库的初始批量加载，并通过与其他存储库和第三方库集成使其保持最新状态。
使用 IBM® WebSphere Application Server 集群实现可扩展性，以满足您对搜索、编辑和复用的需求。
Standard 版
企业版
管理试点计划和入门级项目的业务、技术、系统和软件资产
管理适用于需要高级可扩展性和许可选项的部署的资产
使用 IBM Rational Jazz™，让软件交付过程更具协作性和透明度
包含 IBM Rational Asset Manager Standard Edition 的所有功能
提供自动化功能，简化最终软件库的初始批量加载
提供先进的可扩展性和灵活性
通过与其他存储库和第三方库集成，帮助确保及时更新库
包括 IBM® WebSphere Application Server 集群以实现可扩展性
使用经过测试的现有材料，以降低风险，提高质量和可靠性
使发布者和协作用户能够满足搜索、编辑和复用的需求
帮助确保资产井井有条，以便用户可以找到它们、使用它们并提供反馈
包括浮动用户许可证，可实现更经济实惠的解决方案
使用经批准的可交付成果和信息，并在最终库中进行管理
使用基于 IBM Rational Team Concert 功能的自定义工作流程
包括利益相关者，从而产生已批准、已发布和可审计的软件和业务资产
实现资产治理和维护流程的自动化，帮助确保资产的相关性