IBM Rapid Network Automation 实现了与所有公有云供应商的整合，能够将任何云服务或资源用作更大规模编排的组成部分。通过构建完全合规、嵌入风险规避、注重成本的工作流，可以自动执行云操作，将其作为服务供您的团队内部使用。跨团队实现常用自动化操作的复用，提升自动化的价值。