使用 IBM Rapid Infrastructure Automation 安全进行集中式自动化管理
IBM Rapid Infrastructure Automation 可满足安全的集中式自动化监督的关键需求，从而提供了一个自动化管理工具。这种一体化解决方案有助于确保通过更广泛的访问控制实现一致的治理。
借助丰富的日志记录和错误处理功能以及实时指标和投资回报率洞察分析，可实现全面的审计和故障排除，从而做出更好、更明智的决策。
基于角色的访问将工作流特定部分的修改限制为授权用户，从而降低未经授权更改的风险，维护自动化流程的完整性。
IBM Rapid Infrastructure Automation 提供单一访问点，可以简化管理、增强可见性，并有助于确保在整个组织内应用一致的安全策略。
团队可以访问、修改和复用自动化操作，从而简化流程，提高效率，同时持续进行版本控制，实行问责制。
基于角色的精细访问控制和第三方身份验证集成提供了强大的保护，确保工作流和凭据始终安全。
治理和投资回报率仪表板提供实时指标，用于快速检测和解决问题，节省人工执行时间，帮助组织优化自动化和运营过程。
IBM Rapid Infrastructure Automation 支持将工作流存储在远程 Git 存储库中，从而实现全面的版本控制、协作和可追溯性。
快速基础设施自动化 (RIA) 广泛采用日志记录和错误处理方式，有助于工作流审计、测试和错误处理。
IBM Rapid Infrastructure Automation 支持使用各种协议的第三方身份提供商 (IdP) 进行身份验证，且密码永不会被缓存或存储，并且通信会进行加密。
实现工作流、供应商集成、authKey、操作块级委托访问等。管理谁可以编辑、查看、触发或安排工作流并限制某些用户的功能。