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Rapid Infrastructure Automation
通过低代码自动化简化云管理，有助于优化资源、降低成本并增强整个 IT 基础设施的可见性。借助 IBM Rapid Network Automation，通过自动执行资源分配、扩展和合规性任务，可以应对公有云运营中的挑战，同时能够快速创建数据收集、配置和预配工作流。
使用 IBM Rapid Network Automation 高效管理各种云资源。我们的低代码接口可编排算力、存储空间和网络资源的分配与优化。它可以确保最大限度利用云基础设施，同时最大限度减少浪费，从而提高运营效率，节省成本。
IBM Rapid Network Automation 实现了与所有公有云供应商的整合，能够将任何云服务或资源用作更大规模编排的组成部分。通过构建完全合规、嵌入风险规避、注重成本的工作流，可以自动执行云操作，将其作为服务供您的团队内部使用。跨团队实现常用自动化操作的复用，提升自动化的价值。
使用拖放式用户界面实现自动化治理。IBM Rapid Network Automation 简化了复杂的基础设施流程，让您的团队能够专注于构建新的自动化操作，而不是维护或扩展现有的自动化操作。通过自动执行这些工作流，可以降低出错几率，提高效率，加快配置设置过程。
IBM Rapid Network Automation 在行业内的覆盖范围最广，通过它的抽象 API 端点可以无限覆盖整个组织，帮助确保提供全面支持。它可以自动支持和更新 API，以便更好地兼容供应商发布的最新 API。
将 Microsoft Azure API 用作整个技术堆栈自动化操作的组成部分
将 Amazon Web Services API 与其他自动化操作结合使用
将 Google Cloud Platform API 用作工作流中综合自动化操作的组成部分