传统工具或手动流程会阻碍自动化，从而影响生产力和可扩展性。IBM Rapid Infrastructure Automation 的工作流引擎具有强大、灵活且直观的设计，能以云规模解决这些问题。使用现成的操作块或 JSON 和 YAML 等流行语言创建无代码的复杂工作流，简化流程并提高技术和非技术用户的工作效率。

IBM Rapid Infrastructure Automation 凭借数千个预构建的 API 驱动的操作块和现代化的拖放界面脱颖而出。这些功能简化了流程，集成了跨技术栈的现有自动化工具，并适应不断变化的业务需求。这款低代码工具有利于更广泛的自动化和编排实施，同时保留了定制开发的灵活性。它支持快速变化的技术环境中的数字化转型和竞争优势。