使用强大的低代码工作流引擎简化自动化
IBM Rapid Infrastructure Automation 是一款工作流自动化引擎，同时支持低代码和全代码方法。它提供了一种多功能且用户友好的解决方案，可以根据组织需求进行扩展。
传统工具或手动流程会阻碍自动化，从而影响生产力和可扩展性。IBM Rapid Infrastructure Automation 的工作流引擎具有强大、灵活且直观的设计，能以云规模解决这些问题。使用现成的操作块或 JSON 和 YAML 等流行语言创建无代码的复杂工作流，简化流程并提高技术和非技术用户的工作效率。
IBM Rapid Infrastructure Automation 凭借数千个预构建的 API 驱动的操作块和现代化的拖放界面脱颖而出。这些功能简化了流程，集成了跨技术栈的现有自动化工具，并适应不断变化的业务需求。这款低代码工具有利于更广泛的自动化和编排实施，同时保留了定制开发的灵活性。它支持快速变化的技术环境中的数字化转型和竞争优势。
与您的其他系统和应用程序无缝集成，让您的团队可以开展更有影响力的工作。通过自动化工作流简化流程并减少手动工作。
不仅能自动执行许多拖慢流程的耗时的手动任务，还能自动与组织中的技术和系统进行整合。
通过集成解决方案简化和精简您的技术生态系统。利用 ITSM、CMDB 和 NPM 等工具统一自动化。IBM Rapid Infrastructure Automation 可确保在整个堆栈以及不同系统和部门之间实现无缝、协调的运营。
IBM Rapid Infrastructure Automation 工作流编辑器提供低代码环境，能够帮助用户轻松创建和编辑工作流。以可视化的方式将操作块排列到工作流中以构建自动化流程，为编码和非编码用户提供灵活性。轻松快速地设计、编排和自动执行复杂的流程。
同步平台并自动化流程以提高生产力。
Excel 广泛应用于财务、会计和数据分析领域，对于高效的数据管理至关重要。如果您希望增强工作流程，IBM Rapid Infrastructure Automation 集成可为 Excel 用户提供巨大的价值。利用这些能力，您可以优化数据管理流程并提高效率。
HubSpot 的功能包括电子邮件营销、社交媒体管理、开发潜在客户、分析和自动化。IBM Rapid Infrastructure Automation 与 HubSpot 的集成可将 HubSpot 与其他平台连接起来，构建自定义工作流并实施自定义自动化以实现可衡量的增长，从而帮助您将工作流提升到新的水平。
Jira 帮助团队高效地计划、跟踪和协作，以改进项目执行。凭借可定制的功能和实时跟踪特性，Jira 助力团队提高生产力并取得成功。通过 IBM Rapid Infrastructure Automation 整合，用户现在可以连接他们喜欢的其他平台，实现无缝的工作流。