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Rapid Infrastructure Automation

 ITSM 自动化
将 ITSM 自动化扩展到整个组织
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RNA 应用程序接口，展示了自动工单可以立即添加到组织工作流中
规模化实现 ITSM 自动化

IBM® Rapid Network Automation 让 ITSM 自动化变得简单，可将事件解决方案管理扩展到整个堆栈。IBM Rapid Network Automation 可以高效处理事件以最大限度缩短停机时间，让您能够管理组织各个部分的自动智能响应。
功能
管理整个堆栈中的事件解决方案

IBM Rapid Network Automation 可在整个 IT 基础设施中提供实时更新并简化响应管理，从而简化事件解决方案。通过与 ITSM 系统和监控工具无缝集成，您的团队可以比以往更高效地诊断和解决问题。
通过轻松集成整合 IT 运营

借助 IBM Rapid Network Automation，可以将监控系统和服务工具集成到一个内聚平台上。组织范围内的集成可以消除孤岛并助力 IT 团队之间的协作，从而加快工作流和事件解决速度，而不会降低服务质量。
实现可靠的自动化和治理

IBM Rapid Network Automation 旨在通过高效且安全的集中式自动化流程，帮助组织加强 ITSM 自动化部署的可见性和治理。它可以促进对自动化性能的全新洞察分析，从而指导数据驱动型决策并支持可扩展性。
相关用例 自动预配

加快各种 IT 资源的设置。自动配置、部署和管理整个堆栈的基础设施

 网络安全自动化

简化合规和安全任务。整合基础设施，自动执行设备合规任务，管理更新和用户数据库。

 公有云管理自动化

实现公有云资源管理自动化，优化性能、降低成本并提升可扩展性。

采取后续步骤

了解自动化性能管理如何整合和管理 IT 运营

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