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Rapid Infrastructure Automation
IBM® Rapid Network Automation 让 ITSM 自动化变得简单，可将事件解决方案管理扩展到整个堆栈。IBM Rapid Network Automation 可以高效处理事件以最大限度缩短停机时间，让您能够管理组织各个部分的自动智能响应。
IBM Rapid Network Automation 可在整个 IT 基础设施中提供实时更新并简化响应管理，从而简化事件解决方案。通过与 ITSM 系统和监控工具无缝集成，您的团队可以比以往更高效地诊断和解决问题。
借助 IBM Rapid Network Automation，可以将监控系统和服务工具集成到一个内聚平台上。组织范围内的集成可以消除孤岛并助力 IT 团队之间的协作，从而加快工作流和事件解决速度，而不会降低服务质量。
IBM Rapid Network Automation 旨在通过高效且安全的集中式自动化流程，帮助组织加强 ITSM 自动化部署的可见性和治理。它可以促进对自动化性能的全新洞察分析，从而指导数据驱动型决策并支持可扩展性。