IBM Rapid Infrastructure Automation 可满足安全的集中式自动化监督的关键需求，从而提供了一个自动化管理工具。这种一体化解决方案有助于确保通过更广泛的访问控制实现一致的治理。

借助丰富的日志记录和错误处理功能以及实时指标和投资回报率洞察分析，可实现全面的审计和故障排除，从而做出更好、更明智的决策。