借助 API Gateway 安全高效地自动化管理 API 端点
基于 API 的自动化由于其直接系统集成和复杂工作流协调能力，对于自动化和编排解决方案至关重要。
IBM Rapid Infrastructure Automation 提供强大的 API 集成，支持低代码和全代码方法，并可根据组织需求进行有效扩展。它允许通过 API 访问现有的自动化资产，如脚本和运行手册，可供内部和外部工具使用。每个部署的 IBM Rapid Infrastructure Automation 工作流都有一个 API 端点，可在 API Gateway 中进行完全管理。
API Gateway 是一个接口，它可将自动化工作流和 API 作为 URL 端点来进行保护、发布和管理。IBM API Gateway 提供端点管理功能，能够根据用户、团队或角色精确控制 API 访问。其独特的能力包括规范 API 的使用，通过集中式身份验证防止过度使用，以及指定允许的应用程序、用户和网络。这款全面的解决方案可以优化安全性、增强性能并确保可用性，同时简化现代企业的 API 管理。
API Gateway 通过对用户、团队或角色的精确访问管理来增强安全性和控制。它通过规范使用情况、集中身份验证防止过度使用以及指定允许的应用程序、用户和网络来解决过度使用和 API 访问效率低下等问题。
API Gateway 通过优化使用情况并防止过度使用，最大限度地提高 API 的性能和可靠性。通过受控访问、管理使用频率和集中式身份验证，它可确保一致高效的运营，从而提高跨应用程序和用户的系统效率和可靠性。
API Gateway 可在不中断端点的情况下实现无缝 API 更新，确保最大限度减少停机时间并促进创新。通过将 API 与其代码和实现细节分离，它支持敏捷更改和持续整合，以保持稳定高效的 API 运营。
根据用户、团队或角色获得精确的访问控制，并通过使用限制和频率控制来管理生产 API，以增强安全性。集中式身份验证通过定义特定应用程序、用户和网络的访问权限来防止滥用。
通过简化流程和强大的基础设施管理，专注于优化系统可靠性和性能。通过优化资源分配、最大限度地减少停机时间并实施主动监控，API Gateway 可确保一致且高效的运营，同时支持无缝的业务连续性和可扩展性。
轻松扩展您的 API 产品。通过为各种组和应用程序提供文档化和受支持的 API，您可以最大限度地发挥 API 影响力并支持持续的集成和交付。结果，您将获得增强的运营效率和可扩展性。