IBM Rapid Infrastructure Automation 提供强大的 API 集成，支持低代码和全代码方法，并可根据组织需求进行有效扩展。它允许通过 API 访问现有的自动化资产，如脚本和运行手册，可供内部和外部工具使用。每个部署的 IBM Rapid Infrastructure Automation 工作流都有一个 API 端点，可在 API Gateway 中进行完全管理。

API Gateway 是一个接口，它可将自动化工作流和 API 作为 URL 端点来进行保护、发布和管理。IBM API Gateway 提供端点管理功能，能够根据用户、团队或角色精确控制 API 访问。其独特的能力包括规范 API 的使用，通过集中式身份验证防止过度使用，以及指定允许的应用程序、用户和网络。这款全面的解决方案可以优化安全性、增强性能并确保可用性，同时简化现代企业的 API 管理。