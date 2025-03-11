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Rapid Infrastructure Automation

 IBM Rapid Network Automation
在整个组织中实现可扩展的端到端 IT 基础设施自动化
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混合用户界面等距风格的 RNA 概览

规模化实现自动化和编排

助力实现安全且可扩展的自动化编排和通信，满足复杂网络的需求。
全栈自动化和连接

消除自动化孤岛，简化编排和工作流，无缝融合各类 API，在整个技术堆栈中实现卓越的集成灵活性。
集中多个平台

安全的单一系统可整合和完善多种动化资源，提供对主要自动化工具和脚本语言的内置支持，可轻松修改新增或现有的自动化操作。
全面的治理和控制

通过在整个组织内实施治理来集中管理控制措施、安全性和合规性，并使用详细的日志和仪表板来监控自动化活动。

简化和扩展自动化

IBM Rapid Nework Automation 提供了可扩展性，可帮助组织最大限度提高自动化程度并简化运营。
连接新增和现有的工具，通过集中式解决方案管理和编排所有自动化操作，以提高可扩展性和投资回报率。 了解更多
在整个组织中通过基于 API 的自动化服务提升安全性、性能和可见性。 了解更多
基于角色的访问控制、集中式管理和详细的监控仪表板提供了全面的安全性和操作透明度。 了解更多
使用低代码工作流、现成的操作块或流行的语言（包括 JSON 和 YAML）来编排整个技术堆栈的自动化操作。 了解更多
连接新增和现有的工具，通过集中式解决方案管理和编排所有自动化操作，以提高可扩展性和投资回报率。 了解更多
在整个组织中通过基于 API 的自动化服务提升安全性、性能和可见性。 了解更多
基于角色的访问控制、集中式管理和详细的监控仪表板提供了全面的安全性和操作透明度。 了解更多
使用低代码工作流、现成的操作块或流行的语言（包括 JSON 和 YAML）来编排整个技术堆栈的自动化操作。 了解更多

实现跨堆栈自动化

简化 ITSM

IBM Rapid Network Automation 提供了一种可扩展的解决方案，可使用来自 IT 服务管理系统的实时数据来自动执行验证、诊断和事件解决方案，以改进响应决策。

 了解更多信息 实现网络可观察性自动化

改进规模化数据收集（包括来自不受支持平台的数据），并将洞察分析转化为行动，从而自动修复问题、应用更新并根据性能警报来配置系统。

 了解更多信息 改进云管理

自动创建 ITSM 事件并删除未使用的实例，优化公有云服务并改进成本管理。监控云服务，接收实时更新，了解影响服务的事件。

 了解更多信息 简化安全性和合规性

借助完善的安全协议，自动执行设备合规性任务、软件更新部署、库存数据库一致性检查以及用户预配或停用，从而让网络保持最新状态，最大限度减少中断。

 了解更多信息
采取后续步骤

简化基础设施复杂性并扩大自动化范围。

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