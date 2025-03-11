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Rapid Infrastructure Automation
助力实现安全且可扩展的自动化编排和通信，满足复杂网络的需求。
消除自动化孤岛，简化编排和工作流，无缝融合各类 API，在整个技术堆栈中实现卓越的集成灵活性。
安全的单一系统可整合和完善多种动化资源，提供对主要自动化工具和脚本语言的内置支持，可轻松修改新增或现有的自动化操作。
通过在整个组织内实施治理来集中管理控制措施、安全性和合规性，并使用详细的日志和仪表板来监控自动化活动。
IBM Rapid Nework Automation 提供了可扩展性，可帮助组织最大限度提高自动化程度并简化运营。
IBM Rapid Network Automation 提供了一种可扩展的解决方案，可使用来自 IT 服务管理系统的实时数据来自动执行验证、诊断和事件解决方案，以改进响应决策。
改进规模化数据收集（包括来自不受支持平台的数据），并将洞察分析转化为行动，从而自动修复问题、应用更新并根据性能警报来配置系统。
自动创建 ITSM 事件并删除未使用的实例，优化公有云服务并改进成本管理。监控云服务，接收实时更新，了解影响服务的事件。
借助完善的安全协议，自动执行设备合规性任务、软件更新部署、库存数据库一致性检查以及用户预配或停用，从而让网络保持最新状态，最大限度减少中断。