暴露不仅限于漏洞。数字化转型正在以指数级速度扩大企业的攻击面，导致安全团队需要管理的漏洞数量在操作上不可行。要降低安全风险，需要从被动的查找和修复转向积极主动的方法，以明确您的网络风险，并更好地确定风险缓解工作的优先级，从而不断提高弹性。

Gartner® 将 CTEM 描述为“一项能够揭示并积极优先处理您的业务面临的最大威胁的计划”。1

通过使用 IBM Security Randori 实施一项 CTEM 计划，您可以帮助安全团队持续、主动评估和管理您的组织面临的各种网络威胁和漏洞。它可以帮助您了解独特的威胁态势并实施修复措施，以缓解和尽量降低与您的安全状况最相关的风险，而不是尝试查找并修补每个漏洞，即使它对您的业务影响很小。