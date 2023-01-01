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试用 Randori
示意图：包含警报、报告、视频、放大镜等图标的正方形，通过半圆形轨迹连接
Randori 的工作原理

观看此视频，以了解 IBM Security® Randori 的统一进攻型安全平台如何明确您的网络风险，并使用攻击面管理 (ASM) 和持续的自动化红队测试 (CART) 功能帮助您专注于重要的威胁。

 
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开始使用 Randori IBM Security Randori Recon

了解 Randori Recon 如何通过持续监控外部攻击面以发现盲点、错误配置和流程故障，以便从攻击者的视角提供持续资产发现并确定问题优先级。

 IBM Security Randori Attack Targeted

了解 Randori Attack Targeted（Randori Recon 的附加产品）如何帮助您持续测试、验证和改善安全状况，同时通过添加目标驱动型活动和行动后报告来扩展 ASM 的优势。
查看 Randori 实际应用 并购风险管理

使用 Randori Recon 发现并购过程中的潜在漏洞，以使不断扩大的攻击面能够主动防御未知威胁。

 影子 IT 发现

使用 Randori Recon 发现您的未知资产（本地或云端），并根据对抗性诱惑行为确定目标的优先级。

 持续安全验证

通过 Randori Attack Targeted 持续验证您的网络安全防御，以识别安全漏洞和盲点。

 持续威胁暴露管理

利用 IBM Security Randori 的 ASM 和 CART 功能，实施持续威胁暴露管理 (CTEM) 计划。
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 2024 年 IBM® Security X-Force Threat Intelligence 指数

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。

 The Total Economic Impact™ of IBM Security Randori

了解 Forrester Consulting 于 2023 年 6 月开展的委托研究 The Total Economic Impact™ Of IBM Security Randori 中确定的可量化收益。

 安全卫生和态势管理 (SHPM) 仍然分散且复杂

了解 SHPM 为何是网络安全的基础，以及为何需要全面了解所有资产、用户身份和权利等信息才能保护任何组织。

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下载 Forrester Consulting 于 2023 年 6 月开展的委托研究 The Total Economic Impact™ Of IBM Security Randori，以了解 IBM Security Randori 的财务影响，包括在三年内实现 303% 的投资回报率。

 2022 年攻击面管理现状

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什么是攻击面？ 什么是攻击面管理？ 什么是 Log4Shell？ 什么是云安全状态管理 (CSPM)？ 什么是数字足迹？ 什么是进攻性安全？ 什么是红队？ 什么是影子 IT？ 什么是威胁参与者？ 什么是零日攻击？
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