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了解 Randori Recon 如何通过持续监控外部攻击面以发现盲点、错误配置和流程故障，以便从攻击者的视角提供持续资产发现并确定问题优先级。
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利用 IBM Security Randori 的 ASM 和 CART 功能，实施持续威胁暴露管理 (CTEM) 计划。
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了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
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