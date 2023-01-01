三分之一的可攻击网络资产处于未受管理或未知状态，这存在意外泄露数据的风险，并为攻击者提供了容易的目标。随着企业通过收购迅速扩张，并使远程工作人员可以通过云从外部访问内部系统，保护这些数据安全的挑战只会越来越大。对手正在利用这种升高的变化率，将他们的攻击时间从几个月缩短到几天。
IBM Security® Randori Attack Targeted 是一种云原生 SaaS 产品，您可以使用它来持续测试、验证和改进企业的安全状态。Randori Attack Targeted 是 IBM Security® Randori Recon 的附加产品，通过添加目标驱动的活动和行动后报告来扩展攻击面管理的优势。IBM 根据您的目标建立了一支道德红队，同时来自不同背景的顶级网络安全专家帮助提供灵活、全面的安全性评估。
对暴露分类以进行补救的时间减少 30%*
暴露分析工作减少 90%*
扩充红队活动可节省高达 75% 的员工*
通过测试整个安全计划（人员、流程和技术），将组织思维方式从“发现并修复”转变为“恢复能力”。
通过使用针对安全盲点的迭代和持续验证，超越快速的变化率。
借助我们的 Hacker Operations Center，减少资源限制并增强团队的专业知识。
使用正在申请专利的算法来计算对抗性诱惑、业务环境和通用漏洞评分系统 (CVSS) 严重性，以根据影响对风险进行优先级排序。
通过映射到授权资产进行验证，大规模进行红组测试。定制自动化运行手册，以实现您期望的组织目标。
使用产品内指南和详细的策略文章来帮助减少整体暴露。
查看 Randori Hacker Operations Center 生成的执行报告，快速了解调查结果和当前的安全状况。
了解如何通过持续的自动化红队测试来扩展攻击面管理的优势。明确网络风险，大规模验证安全性，并通过全面的安全评估扩展安全专业知识。
切实可行的洞察帮助您了解威胁参与者如何发起攻击，让您可以在当今复杂的网络安全环境中主动保护您的组织。
面对网络威胁，检测、响应和恢复的速度越快，效果就越好。阅读关于如何节约时间和控制损失的建议。
* The Total Economic ImpactTM of IBM Security Randori 是 Forrester Consulting 代表 IBM 于 2023 年 6 月进行的一项委托研究。该研究基于以 4 位受访 IBM 客户为模型的复合型组织的预期结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。