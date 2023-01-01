三分之一的可攻击网络资产处于未受管理或未知状态，这存在意外泄露数据的风险，并为攻击者提供了容易的目标。随着企业通过收购迅速扩张，并使远程工作人员可以通过云从外部访问内部系统，保护这些数据安全的挑战只会越来越大。对手正在利用这种升高的变化率，将他们的攻击时间从几个月缩短到几天。

IBM Security® Randori Attack Targeted 是一种云原生 SaaS 产品，您可以使用它来持续测试、验证和改进企业的安全状态。Randori Attack Targeted 是 IBM Security® Randori Recon 的附加产品，通过添加目标驱动的活动和行动后报告来扩展攻击面管理的优势。IBM 根据您的目标建立了一支道德红队，同时来自不同背景的顶级网络安全专家帮助提供灵活、全面的安全性评估。

