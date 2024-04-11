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通过将云、电子邮件、网络、用户和数据组合到单个相关视图中，将威胁检测与响应扩展到端点之外，从而更快地了解和阻止威胁
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将威胁检测与响应扩展到端点之外

安全团队必须将其威胁检测和响应能力扩展到数千个端点、遥远的网络和多个云供应商。来自多种安全工具的警报数量不断增加，这让普通分析师不知所措；难以高效且有效地进行分类，因此阻碍对已确认的主动威胁进行检测和响应。除此之外，技能的短缺迫使安全团队以更加智能的方式工作，以提高网络弹性并保障运营。

IBM Security® QRadar® XDR 基于开放式标准构建，是一种云原生解决方案，通过集成大量外部数据源并应用 AI 驱动的警报分类和关联来快速返回清晰且可行的建议，从而实现端点之外的威胁检测。它可以适应团队的技能和需求，无论是寻求简化可视化和自动化调查的分析师，还是寻求高级威胁检测的经验丰富的威胁猎手。QRadar XDR 支持分析师更快地调查、响应威胁，并提高端点之外的工作效率。
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优势 集成的开放式安全数据视图

使用开放标准将现有的云、SaaS、电子邮件、身份和其他数据安全系统与遥测集成。结合我们统一的分析师经验，创建单点管理，将检测与响应扩展到端点之外。

 关联检测实现快速响应

快速连点成线，将不同检测源的警报自动关联到完整的事件视图中。QRadar XDR 通过威胁情报自动丰富警报内容，并将其映射到 MITRE ATT&CK 框架，从而提供建议的响应行动。

 

 智能优先级排序

通过 AI 驱动的警报分类，自动计算严重性分数，从而准确了解哪些事件需要优先处理。通过将来自多个检测源的许多低保真警报智能关联到一些高保真事件，减少警报噪音并节省时间。
功能
端点及其他位置的情境化检测 利用智能自动化和 AI，近乎实时地修复网络威胁。通过使用自动警报管理和攻击可视化故事板，QRadar XDR 可帮助团队检测高度复杂的威胁参与者，实现自主事件响应和快速威胁搜寻。使用 nanoOS 技术，可全面了解您的基础设施，并实时查询端点。
AI 驱动的警报分类和关联​ 减少噪音，准确了解需要优先处理哪些事件。AI 驱动的警报分类可以自动计算警报和事件的严重性评分，从而实现快速调查。QRadar XDR 还可以将来自多个检测源的低精度警报关联为高精度事件——所有这些均通过单个控制台来管理。
自动化调查和响应行动建议 自动从不同的连接工具和数据存储中拉取警报和结果，形成完整的事件画面。通过富含威胁情报的强大可视化和警报，分析师能够根据建议的响应操作快速采取行动。
速度快捷、用户友好的威胁搜寻 主动寻找威胁，并且提供多种可用选项。对本地存储的警报运行超快、亚秒级的威胁，或跨 IBM 或第三方产品和数据源运行直观的联合数据搜索。QRadar XDR 为威胁猎手提供详细且可行的威胁情报，以便在其环境中进行精细搜索。
相关产品 IBM Security® QRadar® Suite

威胁检测和响应套件旨在帮助您的安全团队快速、准确、高效地战胜威胁

托管检测和响应 (MDR) 服务

借助 AI 驱动的全天候 MDR 和入侵检测和预防系统 (IDPS) 服务，更快地进行跨端点、网络、系统和应用程序的威胁防御。

 IBM Security® QRadar® EDR

保护端点免受网络攻击，几近实时地检测异常行为，并立即采取补救措施。
采取后续步骤

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