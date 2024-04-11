安全团队必须将其威胁检测和响应能力扩展到数千个端点、遥远的网络和多个云供应商。来自多种安全工具的警报数量不断增加，这让普通分析师不知所措；难以高效且有效地进行分类，因此阻碍对已确认的主动威胁进行检测和响应。除此之外，技能的短缺迫使安全团队以更加智能的方式工作，以提高网络弹性并保障运营。

IBM Security® QRadar® XDR 基于开放式标准构建，是一种云原生解决方案，通过集成大量外部数据源并应用 AI 驱动的警报分类和关联来快速返回清晰且可行的建议，从而实现端点之外的威胁检测。它可以适应团队的技能和需求，无论是寻求简化可视化和自动化调查的分析师，还是寻求高级威胁检测的经验丰富的威胁猎手。QRadar XDR 支持分析师更快地调查、响应威胁，并提高端点之外的工作效率。