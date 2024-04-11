安全团队必须将其威胁检测和响应能力扩展到数千个端点、遥远的网络和多个云供应商。来自多种安全工具的警报数量不断增加，这让普通分析师不知所措；难以高效且有效地进行分类，因此阻碍对已确认的主动威胁进行检测和响应。除此之外，技能的短缺迫使安全团队以更加智能的方式工作，以提高网络弹性并保障运营。
IBM Security® QRadar® XDR 基于开放式标准构建，是一种云原生解决方案，通过集成大量外部数据源并应用 AI 驱动的警报分类和关联来快速返回清晰且可行的建议，从而实现端点之外的威胁检测。它可以适应团队的技能和需求，无论是寻求简化可视化和自动化调查的分析师，还是寻求高级威胁检测的经验丰富的威胁猎手。QRadar XDR 支持分析师更快地调查、响应威胁，并提高端点之外的工作效率。
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使用开放标准将现有的云、SaaS、电子邮件、身份和其他数据安全系统与遥测集成。结合我们统一的分析师经验，创建单点管理，将检测与响应扩展到端点之外。
快速连点成线，将不同检测源的警报自动关联到完整的事件视图中。QRadar XDR 通过威胁情报自动丰富警报内容，并将其映射到 MITRE ATT&CK 框架，从而提供建议的响应行动。
通过 AI 驱动的警报分类，自动计算严重性分数，从而准确了解哪些事件需要优先处理。通过将来自多个检测源的许多低保真警报智能关联到一些高保真事件，减少警报噪音并节省时间。