可根据您的独特计划进行调整。
让您不会受到使用费用的束缚。
随时了解最新威胁。
一些 SOAR 供应商可能提供较低的初始成本，但根据使用量收费，这可能会使您超出预算和/或限制该工具的功能。为贵组织选择适合的 SOAR 解决方案时，请考虑总使用成本。
使用 QRadar SOAR，您可以获得：
运行手册是安全分析人员为调查和解决案例而执行的一系列任务或工作流程。创建并运行动态运行手册，根据事件进行调整和演变，以帮助您的团队更快做出决策。
案例是指需要进一步调查的安全事件。使用自动案例创建来关注高优先级警报。
操作是向外部系统发出的推送请求，目的是收集和处理信息。在整个技术堆栈中执行补救操作，无需担心数据摄取限制。
当您需要任何帮助时，IBM 支持团队会随时为您提供帮助。
轻松自定义 QRadar SOAR 仪表板、报告等，以收集对贵组织最重要的洞察。
使用、共享 IBM X-Force 安全专家提供的深入安全研究和威胁情报并采取行动。
授权用户是指有权使用 QRadar SOAR 产品的单个特定个人。这取决于您组织的独特需求。 如果您需要尺寸方面的帮助，请联系我们。
您可以在本地部署、IaaS 或 SaaS 中选择灵活的部署选项。
是的，您可以联系您首选的合作伙伴或技术供应商来购买 QRadar SOAR。
您可以将 QRadar SOAR 连接的产品数量不受限制。 请参阅我们的开箱即用集成的完整列表。
您可以创建的运行手册不受限制。 此外，您还可以访问所有预构建的运行手册。
是的，IBM 提供安全专家实验室服务来帮助您更快地部署并创建自定义运行手册。
IBM® X-Force® Exchange 是一个基于云的威胁情报平台，支持使用、共享威胁情报并根据威胁情报采取行动。借助它可以快速研究最新的全球安全威胁、汇总可执行情报、咨询专家并与同行协作。
QRadar SOAR Breach Response 为组织提供全球超过 180 项隐私法规的相关支持，允许安全团队将隐私报告任务集成到整体事件响应运行手册中，并与隐私、HR 和法律团队合作，帮助他们满足法规要求。
所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。