一些 SOAR 供应商可能提供较低的初始成本，但根据使用量收费，这可能会使您超出预算和/或限制该工具的功能。为贵组织选择适合的 SOAR 解决方案时，请考虑总使用成本。

无限量运行手册 运行手册是安全分析人员为调查和解决案例而执行的一系列任务或工作流程。创建并运行动态运行手册，根据事件进行调整和演变，以帮助您的团队更快做出决策。

无限量案例 案例是指需要进一步调查的安全事件。使用自动案例创建来关注高优先级警报。

无限的操作和集成 操作是向外部系统发出的推送请求，目的是收集和处理信息。在整个技术堆栈中执行补救操作，无需担心数据摄取限制。

24/7 支持 当您需要任何帮助时，IBM 支持团队会随时为您提供帮助。

完全自定义 轻松自定义 QRadar SOAR 仪表板、报告等，以收集对贵组织最重要的洞察。