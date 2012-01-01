将人员、流程和技术结合在一起，从而加速威胁充实、调查和响应。QRadar SOAR 与第三方安全解决方案以及范围更广泛的 IT 和 DevOps 工具（例如 Red Hat® Ansible®）实现了数百个企业级双向集成。



通过使用 AppHost，应用程序的安装和部署只需几分钟便可完成。AppHost 是 QRadar SOAR 的集成基础架构，它可将集成容器化并将集成管理引入 Web 用户界面。



QRadar SOAR 有助于实现安全警报的立即可操作性。借助 SOAR 解决方案，分析人员可使用动态运行手册完成逐步引导式响应，同时改善协作效果并缩短响应时间。

