全球疫情或乌克兰战争等破坏稳定的事件为网络罪犯的滋生创造了机会。每天都有新的威胁出现，同时，犯罪分子会找到更狡猾的途径来访问贵公司的资产和数据。

实时适应需要大量的威胁情报和时间。IBM® X-Force® 在 170 多个国家/地区开展业务，为成千上万的客户管理安全性运营。这种对全球威胁态势的能见度为 IBM Security QRadar SIEM 使用的 X-Force® Threat Intelligence Platform 提供信息，用于识别贵公司存在的威胁。



如何在免去数小时研究时间的情况下自动检测环境中的最新威胁？



使用来自 IBM X-Force Threat Intelligence Platform 的全球研究和数据，及时了解最新的趋势威胁。

